中科考船將泊馬爾地夫 印度指情蒐 前解放軍大校：印度洋非印度的海洋

「向陽紅03」科考船2018年7月14日在廈門起航。(新華社)

中國科考船「向陽紅03」號本周將靠泊印度 洋島國馬爾地夫，牽動印度、中國、馬爾地夫「三角關係」的敏感神經。北京長驅直入新德里「後院」，凸顯瑪萊（Male）新政府外交轉向。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一艘中國科考船預計本周抵達馬爾地夫，這加劇了北京、新德里和瑪萊之間的緊張關係。

官方說法是，「向陽紅03」號科考船將在馬爾地夫「靠泊，進行人員輪換和物資補給」。簡而言之，這是一次完全無害的停靠。

不過，在印度看來並非如此。相反的，這艘船的出現對新德里來講至少是種外交上的冷落。在最壞情況下，一些人擔心這可能是一次軍事資訊蒐集任務，日後可能會在中國軍方的潛艦任務中派上用場。

中國外交部發言人汪文斌6日在例行記者會中被問到這問題時強調，中方在相關海域開展科考活動「專為和平目的」，完全符合「聯合國 海洋法公約」規定。

BBC中文網，前中國解放軍 大校周波說：「中國船隻在印度洋開展科研工作。它在公海上的活動完全合法。」目前在清華大學任教的周波說：「有時船隻需要補給，比如燃料、食物和水，所以它們停泊在第三國港口是很正常的。因此，印度政府不應該對此大驚小怪。印度洋不是印度的海洋。」

據報導，馬爾地夫長期以來一直處於印度勢力範圍內，但去年11月就任總統、被視為親中的穆伊祖（Mohamed Muizzu）希望改變這種狀況。他在競選期間喊出「印度滾出去」（India Out）口號，要求新德里撤出駐紮的約80名軍事人員。