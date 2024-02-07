我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

中科考船將泊馬爾地夫 印度指情蒐 前解放軍大校：印度洋非印度的海洋

中國新聞組／北京7日電
「向陽紅03」科考船2018年7月14日在廈門起航。(新華社)
「向陽紅03」科考船2018年7月14日在廈門起航。(新華社)

中國科考船「向陽紅03」號本周將靠泊印度洋島國馬爾地夫，牽動印度、中國、馬爾地夫「三角關係」的敏感神經。北京長驅直入新德里「後院」，凸顯瑪萊（Male）新政府外交轉向。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一艘中國科考船預計本周抵達馬爾地夫，這加劇了北京、新德里和瑪萊之間的緊張關係。

官方說法是，「向陽紅03」號科考船將在馬爾地夫「靠泊，進行人員輪換和物資補給」。簡而言之，這是一次完全無害的停靠。

不過，在印度看來並非如此。相反的，這艘船的出現對新德里來講至少是種外交上的冷落。在最壞情況下，一些人擔心這可能是一次軍事資訊蒐集任務，日後可能會在中國軍方的潛艦任務中派上用場。

中國外交部發言人汪文斌6日在例行記者會中被問到這問題時強調，中方在相關海域開展科考活動「專為和平目的」，完全符合「聯合國海洋法公約」規定。

BBC中文網，前中國解放軍大校周波說：「中國船隻在印度洋開展科研工作。它在公海上的活動完全合法。」目前在清華大學任教的周波說：「有時船隻需要補給，比如燃料、食物和水，所以它們停泊在第三國港口是很正常的。因此，印度政府不應該對此大驚小怪。印度洋不是印度的海洋。」

據報導，馬爾地夫長期以來一直處於印度勢力範圍內，但去年11月就任總統、被視為親中的穆伊祖（Mohamed Muizzu）希望改變這種狀況。他在競選期間喊出「印度滾出去」（India Out）口號，要求新德里撤出駐紮的約80名軍事人員。

印度 解放軍 聯合國

上一則

雪中送炭…房車出借廁所 警扛來氧氣瓶 文旅副局長煮麵

下一則

撤出數十億美元… 南華早報：華爾街冷落中國 轉投印度

延伸閱讀

美駐華使館微博禁留言 中國股民轉戰印度使館

美駐華使館微博禁留言 中國股民轉戰印度使館
印度行動支付公司Paytm暴跌 距IPO價已跌掉80%

印度行動支付公司Paytm暴跌 距IPO價已跌掉80%
印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治

印度女星傳驟逝後「復生」？原來為宣導子宮頸癌防治
印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議

印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多