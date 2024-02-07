習近平傳將指揮護盤 A股破底翻 胡錫進稱「回血」 專家不看好

中國股市兔年封關倒數，近期慘澹的走勢在「國家隊」出手支持下強勢上漲。（中新社）

中國股市兔年封關倒數，近期慘澹的走勢6日在「國家隊」出手支持下強勢上漲。中國「中央匯金公司」在股市開盤後發布公告，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續擴大增持力度與規模。

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據彭博披露，中國金融監管機構將向中國國家主席習近平 簡報資本市場情況。彭博引述消息人士披露，面對經濟頹勢，習近平將再次「親自指揮」穩定股市，以顯現當局依舊掌控局勢，試圖讓投資 者恢復信心。

本報系聯合報報導，消息一出，A股隨即翻紅，上證收盤漲逾3%，盤中更一度收復2800點關口；深成指、創業板指皆漲逾6%。中國股市預計8日封關，19日開盤。

上證指數昨日收漲3.23%，收在2789.49；深成指漲6.22%，收8460.38；創業板指漲幅達6.71%，收1667.45。整體上，全市場超過3800檔個股上漲。

過去半年來，中央匯金多次出手護盤。繼前一日放話將嚴打惡意做空後，中國證監會昨日又宣布三項針對融券業務的加強監管措施，包括暫停新增證券 公司轉融券規模，以現轉融券餘額為上限。上海第一財經引述中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，本次匯金「真金白銀」增持ETF有助於穩定市場，緩解投資者信心轉弱態勢。

新京報報導，去年成為股民、據稱個人損失不小的環球時報前主編胡錫進昨天在微博發文稱：「股市大漲，老胡本人也實現了與滬指3.23%大致相同幅度的回血。不過老胡個人還是要堅持長線投資。」

但是，討論中國股市的網友並不像胡錫進一般樂觀。有人提醒：「A股從上周一到下周一，有超過3000支票下跌程度在30-50%。今天（6日）漲9%，就要開始邀功了。」微博用戶「金山二姐」說：「今天（6日）的A股，你們可以看成過年氣氛，邏輯沒變，不容樂觀。」

另據自由亞洲電台報導，美國華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所昨日針對中國當前面臨的結構性經濟困局舉辦研討會，會上哈佛商學院工商管理系副教授任美格（Meg Rithmire）認為，中國領導人的強力介入也未必能使目前的經濟局面轉危為安。「問題在於，中國有沒有辦法推出現代化的金融機構以準確分配資本，但是同時又保留封閉的政治體系？我認為沒有辦法。…中國需要一個完善且現代的金融體系。這個體系需要信任、問責、透明以及規則落實，但中國不願意這樣做。」