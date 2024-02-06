中首超美 成韓最大海外直購目的地

南韓 官方最新數據顯示中國首次超過美國，成為南韓人最大的海外直購（海淘）消費目的地。南韓專家稱，考慮到中國消費市場規模龐大，再加上網購的強大和高效，中國在海外直購市場上的優勢可能會持續一段時間。

環球時報引述南韓「每日經濟」2日報導稱，近年中國電商 正在快速席捲全球市場。去年，南韓人海淘中國貨的總值首次突破3兆韓元（約合人民幣161.4億元），幾乎占南韓人全年海淘總額的一半。韓媒分析認為，造成這種現象的原因是南韓通貨膨脹加劇導致物價上漲，而中國商品物美價廉、電商平台影響力不斷擴大，使得南韓消費者購買需求增加。

據南韓統計局日前發布的數據顯示，2023年南韓人線上海外直購總支出額為6.75兆韓元，比2022年增加26.9%，創下南韓政府自2014年統計相關數據以來的新高。從消費品類別看，運動和休閒類商品增速最快，服飾和時尚類商品緊隨其後。

報導説，南韓海外直購市場迅速興起主要受中國跨境電商平台快速發展帶動，阿里巴巴旗下的速賣通、拼多多旗下的Temu等購物平台正以其價格優勢和促銷手段吸引更多南韓消費者。

南韓「朝鮮日報」稱，由於南韓牛奶價格上漲，中國豆漿機受到越來越多南韓家庭歡迎。南韓最大電商平台的數據顯示，1月1日至25日，南韓國內的豆漿機銷量較去年同期增長約72倍；以海外直購的方式銷售的中國豆漿機，銷量激增約1300倍。南韓品牌豆漿機大多也在中國製造，但與中國品牌相比，南韓品牌的豆漿機價格要高出2至3倍。通過海外直購的方式購買一台中國豆漿機，僅需4萬至6萬韓元。

據香港 01網站報導，大韓商工會議所日前公布今年「南韓消費市場十大關鍵詞」，與中國產品相關的詞彙首次入選，其中包括「電商替代實體店」和「中國產品空降」等。