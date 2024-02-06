我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

中首超美 成韓最大海外直購目的地

中國新聞組／北京6日電

南韓官方最新數據顯示中國首次超過美國，成為南韓人最大的海外直購（海淘）消費目的地。南韓專家稱，考慮到中國消費市場規模龐大，再加上網購的強大和高效，中國在海外直購市場上的優勢可能會持續一段時間。

環球時報引述南韓「每日經濟」2日報導稱，近年中國電商正在快速席捲全球市場。去年，南韓人海淘中國貨的總值首次突破3兆韓元（約合人民幣161.4億元），幾乎占南韓人全年海淘總額的一半。韓媒分析認為，造成這種現象的原因是南韓通貨膨脹加劇導致物價上漲，而中國商品物美價廉、電商平台影響力不斷擴大，使得南韓消費者購買需求增加。

據南韓統計局日前發布的數據顯示，2023年南韓人線上海外直購總支出額為6.75兆韓元，比2022年增加26.9%，創下南韓政府自2014年統計相關數據以來的新高。從消費品類別看，運動和休閒類商品增速最快，服飾和時尚類商品緊隨其後。

報導説，南韓海外直購市場迅速興起主要受中國跨境電商平台快速發展帶動，阿里巴巴旗下的速賣通、拼多多旗下的Temu等購物平台正以其價格優勢和促銷手段吸引更多南韓消費者。

南韓「朝鮮日報」稱，由於南韓牛奶價格上漲，中國豆漿機受到越來越多南韓家庭歡迎。南韓最大電商平台的數據顯示，1月1日至25日，南韓國內的豆漿機銷量較去年同期增長約72倍；以海外直購的方式銷售的中國豆漿機，銷量激增約1300倍。南韓品牌豆漿機大多也在中國製造，但與中國品牌相比，南韓品牌的豆漿機價格要高出2至3倍。通過海外直購的方式購買一台中國豆漿機，僅需4萬至6萬韓元。

香港01網站報導，大韓商工會議所日前公布今年「南韓消費市場十大關鍵詞」，與中國產品相關的詞彙首次入選，其中包括「電商替代實體店」和「中國產品空降」等。

南韓 電商 香港

上一則

春節「8+1」 出境遊訂單增10倍 國內遊也火爆

下一則

中學老師強吻、摸遍女學生 爆料者上傳影片 警方已介入

延伸閱讀

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
南韓鋼鐵廠擬漲價減少損失 國內市占恐進一步萎縮

南韓鋼鐵廠擬漲價減少損失 國內市占恐進一步萎縮
南韓三星電子會長李在鎔等13人全獲判無罪 不必再收監

南韓三星電子會長李在鎔等13人全獲判無罪 不必再收監
尹錫悅抨擊北韓核武 俄羅斯外交部反擊「有偏見」…南韓已召見俄大使

尹錫悅抨擊北韓核武 俄羅斯外交部反擊「有偏見」…南韓已召見俄大使

熱門新聞

上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎