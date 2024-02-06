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菲律賓總統網站險遭駭 點名中國駭客 籲北京協助遏止

編譯高詣軒／綜合報導
菲律賓資訊通訊科技部發言人巴瑞索表示，中國境內駭客企圖侵入總統網站。此為示意圖。(路透)
菲律賓資訊通訊科技部發言人巴瑞索表示，中國境內駭客企圖侵入總統網站。此為示意圖。(路透)

英媒報導，菲律賓資訊通訊科技部發言人巴瑞索（Renato Paraiso）5日說，在中國活動的駭客曾企圖侵入該部電郵系統、菲律賓全國海岸監視的網站及總統馬可仕的個人網站等，但並未得手。巴瑞索說，並不歸咎於任何國家，但呼籲北京當局協助菲律賓預防後續再遭網攻。對此，中國駐菲律賓使館發言人駁斥稱，菲方惡意揣測及無端指責。另外，日媒報導，日本外交電報系統曾遭中國網攻，引起美國關切。

路透報導，巴瑞索向當地媒體DWPM電台說，前述駭客活動發生在1月，而透過IP位址，已將相關網路入侵鎖定為源自中國，並說可追蹤到這些駭客有使用中國國有業者聯通（Unicom）的服務。該業者和中國駐馬尼拉大使館並未立即回應路透置評請求。

菲律賓正在進行一項五年的網路安全相關戰略，意在強化網路防禦以對抗攻擊和數位犯罪。菲律賓軍方去年也宣布，會成立一個網路司令部。此時，菲中兩國正因為南海主權爭議等問題，關係緊張高漲。

中國駐菲律賓大使館官網消息，中國駐菲律賓使館發言人表示，菲方個別官員和媒體在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責，甚至將其與中菲海上爭議掛鉤，這種言行是極不負責任。發言人強調，網路安全是全球性挑戰，需要各國合作應對。中方主張各國通過對話與合作，共同維護網路安全。

另外，繼日本機密防衛網去年被爆出遭中國軍事駭客攻進後，日本讀賣新聞報導，多名政府消息人士透露，外務省傳送含外交機密的公務電報（公電）系統曾遭中國網攻，導致大規模資訊外洩。讀賣新聞報導，這是日本外務省的電報系統首度傳出受到網攻。特別要求保密的電報系統被攻擊的情況極為罕見，這也引起美國對日本網路安全的擔憂。

日本 駭客 大使館

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