中澳關係再起波瀾..澳籍華裔作家死緩 澳外長召京駐澳大使

澳洲華裔作家楊恒均遭中國以間諜罪拘留逾五年，5日被判死刑，緩期執行兩年。(路透)

澳洲 華裔作家楊恒均因「間諜 罪」被北京當局關押五年多，5日遭中方法院判處「死刑緩期執行」（死緩），引起澳方震驚和不滿。澳洲外長黃英賢發表聲明，對中方法院判決感到「憤慨」，並召見北京駐澳洲大使肖千。

由於澳籍前中國環球電視網記者成蕾遭中國以國安罪名關押三年後，在去年10月獲釋返澳，正當中澳關係似有回暖之際，楊恒均事件可能使兩國關係再起波瀾。

北京市第二中級人民法院5日一審判處楊恒均死刑，緩期兩年執行，並沒收個人全部財產。澳洲外長黃英賢隨即發表聲明，澳洲政府對於楊恒均被判死緩感到震驚，將透過最強烈措詞回應。她強調，澳洲將繼續呼籲保障楊恒均的利益和福祉，包括適當的醫療救治，並在領事層面為楊及其家人提供協助，並稱所有澳洲人都希望能看到楊與家人團聚。中國外交部則指出，中方有安排澳方人員旁聽，充分保障被告各項權利。

楊恒均又名楊軍，現年58歲，2000年入籍澳洲，近年和家人居住在美國。據澳洲ABC中文網新聞資料，楊恒均曾在中國國安部工作。2019年1月，他從美國乘搭飛機前往中國廣州後被拘留。同年8月，北京市國家安全局以涉嫌間諜犯罪，逮捕楊恒均。北京市人民檢察院第二分院隔年10月對楊以間諜罪，向法院提起公訴。楊的案件於2021年5月在北京審理。

彭博社去年8月報導，楊恒均告訴他的支持者，在發現腎臟有囊腫後，擔心自己會死在監獄 。據楊恒均家人轉述，楊恒均在關押期間遭受「超過300多次審訊」以及「長達6個月嚴刑凌虐」。楊恒均友人、雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義向BBC表示，「他因批評中國侵犯人權行為以及倡議人權、民主和法治等普世價值而受到中國政府懲罰。」

此外，中央社綜合維權網等華文媒體報導，中國女權人士李翹楚被控「煽動顛覆國家政權罪」案4日宣判，李翹楚被判刑三年八個月，剝奪政治權利兩年。維權網表示，33歲的李翹楚憂鬱症病情十分嚴重，幻聽時常發作，家屬多次要求保外就醫卻屢屢遭拒。