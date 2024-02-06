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美駐華使館微博禁留言 中國股民轉戰印度使館

記者賴錦宏／綜合報導
網友在發現美國使館微博「被維穩」後，開始湧入印度駐中國使館微博留言區。（取材自微博）
網友在發現美國使館微博「被維穩」後，開始湧入印度駐中國使館微博留言區。（取材自微博）

外國使館微博成為中國言論管控的「租借」？中股跌跌不休，大批網友近日前往美國駐華大使館官方微博留言求救，該微博4日晚間起禁止發表評論。5日，中股開盤續跌，不少網友紛紛轉戰印度大使館微博留言：「阿三哥，我愛你！」、「三哥，你才是負責任的大國」、「期待三哥今年股市大漲」。甚至有中國民眾說：「終於了解租界的作用。」還有人跑到日本大使館下留言：「我要來占個座位了，感覺股民大軍過不了幾天就要來這裡了。」

印度駐華大使館官方微博2日傍晚發布的最新一則訊息，是關於印度使館每年3月「灑紅節」前後舉辦的大型活動「瓦桑特市集」（VasantMela）。在這則訊息的下方留言區，截至6日上午9時，已湧入4900則留言。

彭博資訊報導，美國駐華大使館的微博日前成為中國網民宣洩對中國經濟和股市不滿的去處。2日晚間一則不相關的長頸鹿保育貼文吸引大批網友留言。4日深夜，美國駐華大使館微博關閉評論功能。

5日上午中股續跌，中國股友發現美國大使館微博遭「禁言」後，開始轉向印度大使館微博留言：「阿三哥，我愛你」、「我們以後不再黑你們了」、「我把你們升格老二，我不再叫你們阿三了」。

網民在發現美國使館微博「被維穩」後，開始湧入印度駐中國使館微博留言區。（取材自微...
網民在發現美國使館微博「被維穩」後，開始湧入印度駐中國使館微博留言區。（取材自微博）

另有網友留言，「支持三哥股市」、「期待三哥股市今年大漲」、「東方大國稱號只有印度配得上」、「印度第一」。

有網友稱甚至說，「終於知道租界的作用和重要性！」、「世界需要你」、「這麼多人來逛租界」。

有網友稱，「怎麼又都跑到三哥這邊來了，真的是服了你們這群老六啊，丟人丟大發了」。但立刻慘遭圍剿，「話都不讓說，更丟人」、「到底誰丟人，誰讓你丟人」、「捂住嘴豈不更丟人」、「丟什麼人？反正也沒拿我們當人！」但有網友說：「言論也很快和諧。」

中國網友5日轉戰印度駐中國大使館官方微博，留言宣洩對中股下跌的不滿 。（取材自微...
中國網友5日轉戰印度駐中國大使館官方微博，留言宣洩對中股下跌的不滿 。（取材自微博）

微博 大使館 印度

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