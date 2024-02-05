被美制裁後5年首見 華為智慧機銷量擊敗蘋果 重奪冠軍

市場調研機構數據，華為在2024年的前兩周在中國智慧手機市場銷量第一。（路透）

市場調研機構Counterpoint Research 4日發布，根據Counterpoint中國智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據，中國手機品牌華為 在今年的前兩周，擊敗了美國蘋果手機，坐上中國智慧手機銷量第一的位置。這也是華為因2019年遭美國制裁以來，在銷售節節衰退下，首次重獲冠軍寶座。

綜合媒體報導，Mate 60系列是華為近期成功關鍵。此外其強大品牌忠誠度及HarmonyOS操作系統的成功推出也成為助力。

Counterpoint Research在報告中提及，去年中國高端智慧手機市場成長27%，蘋果憑藉其在去年上半年出色表現，保持市場領先地位。然而，從去年第3季開始，蘋果市占率開始被華為和其他中國品牌蠶食。

Counterpoint Research還稱，儘管華為強勢回歸，但市場競爭依然激烈。小米、OPPO、vivo等中國品牌也在高端市場上不斷推出新機型，挑戰蘋果和三星等國際巨頭。

另據中國媒體披露，華為9月將再出新品Mate 70，預計與iPhone16「硬碰硬」。

此外，據界面新聞4日從多位經銷商處獲悉，輝達 （NVIDIA）對華「特供版」AI晶片 H20的終端產品已可接受預訂。產品形態包括計算卡和搭載8張H20計算卡的服務器。不過此次H20的銷售前景尚不明朗。有中國雲廠商向界面新聞表示，此前已採購足夠數量的AI加速卡，暗示再採購H20似無必要。

有經銷商表示，搭載8張H20計算卡的服務器拿貨價格超過人民幣150萬元。不少經銷商認為這一價格有點「虛高」，因此還未決定是否進貨。另有經銷商透露，H20計算卡價格並非固定，會在一定範圍內有所浮動，目前輝達傾向於出售服務器整機系統。從性能上來看，輝達H20性能約為H100的1/6，但價格並未顯著降低，因此性價比並不高。

H20是輝達針對中國市場推出的「特供」版本，目的是為了符合美國的出口管制新規。去年10月17日，美國商務部宣布計畫限制向中國出售更為先進的AI晶片，此舉影響到輝達旗下A100/A800，H100/H800，AMD旗下MI200、MI210等型號顯卡的出口。

業內消息顯示，輝達還計畫推出另外兩款針對中國市場的晶片——L20和L2。目前，H20、L20和L2均未出現在輝達官網。