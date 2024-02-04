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中國國新辦主任 傳記者出身的安徽省長王清憲接掌

記者陳宥菘／綜合報導
港媒報導，記者出身的安徽省省長王清憲已確定調京擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任。（新華社）
港媒報導，記者出身的安徽省省長王清憲已確定調京擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任。（新華社）

中國國務院新聞辦公室主任孫業禮去年底被任命為文旅部部長，安徽省省長王清憲已經確定調京擔任中央宣傳部副部長、國務院新聞辦主任，接替孫業禮原宣傳和媒體相關職務，將主管外宣工作。

綜合香港媒體報導，王清憲是記者出身，曾長期在媒體工作，並先後擔任山西、山東兩省省委宣傳部部長，宣傳經驗豐富。

根據目前國新辦網站顯示，國新辦主任仍為孫業禮。

中共中央政治局1月31日召開會議，根據官方通稿，會議「還研究了其他事項」，報導稱，有消息指拍板了高層人事，安徽省省長王清憲確定擔任國務院新聞辦主任。報導表示，王清憲調京主管外宣工作已經流傳了一段時間，他本身具有媒體和宣傳經驗，也有主政地方的豐富履歷。

公開資料顯示，王清憲現年60歲，1963年7月生，河北永年人。南開大學哲學系畢業之後進入「黑龍江日報」做記者。1987年，工作了4年的王清憲進入中國社會科學院研究生院新聞系攻讀研究生，畢業之後進入中共中央機關報「人民日報」，擔任經濟部編輯、主任記者，「中國改革報」副總編輯（副司級），「中國信息報」總編輯。期間，他還在中國社科院獲經濟學博士學位，曾編著「中國房改憂思錄」一書。

2004年，王清憲步入仕途，任山西省政府副秘書長、研究室主任。在山西十多年，他先後在晉城、運城、呂梁三地擔任市長或市委書記，2016年升任省委常委兼省委宣傳部長，躋身副部級。

一年後，王清憲平調山東省委宣傳部長，半年後改任省委秘書長，不到一年再轉任青島市委書記，主政這個大城市。2021年起，他擔任安徽省長，成為正部級高官，也是20屆中央委員。

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