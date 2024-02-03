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澳洲官員提「網路威脅」 中國官員當場反駁：中國對世界有益

中國新聞組／北京3日電

「中國駐澳使館一名官員與澳洲新任網路大使對抗」，澳洲廣播公司（ABC）披露發生在去年11月的一幕：在被澳洲高級官員指責中國等國家對澳構成所謂「威脅」後，中方官員當場起身提出異議，表示「中國是一股積極的力量，對世界各地都有益」。這名中國官員的話贏得在場一些其他國家外交官的支持。

據報導，這一幕發生在澳官員向外國駐澳使館介紹澳洲總理艾班尼斯政府新網路安全戰略的簡報會上。去年被任命為澳洲網路事務和關鍵技術大使的布倫丹·道林被一名歐洲外交官問及：哪些國家被認為是對澳洲的威脅？

道林表示，澳洲近年來公開將幾起網路攻擊事件歸咎於中國、俄羅斯伊朗等國。在回答這一問題的同時，道林還特別渲染澳洲及其參與的「五眼聯盟」去年如何認定一個受中國支持的駭客組織是全球網路攻擊的罪魁禍首。

「與會者證實，當時在場的兩名中方代表中的一位站了起來，反駁道林的言論，」報導說，這位中方代表聲明，中方希望在網路事務上「與其他國家進行建設性合作」。

這位不知姓名的中國官員在坐下之前說：「中國對澳洲政府的評估提出不同意見，中國是一股積極的力量，對世界各地都有益。」

報導說，道林對中方代表的話回應說，澳洲一貫「呼籲所有國家在網路空間上採取負責任的行動」。

據報導，一位出席簡報會的外國大使表示，一位來自非洲國家的外交官對中方代表的說法表達了支持。

澳洲 伊朗 俄羅斯

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