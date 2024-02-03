CIA稱加強對中情蒐 中：謝謝提醒 不讓美非法行徑得逞

中國國家主席習近平(左)和美國總統拜登可望在春季再次通上電話，全世界關注兩大強國是否能因此破冰。(美聯社)

近日，中美官員在北京重啟了關於遏制芬太尼的會談，中國國家主席習近平 和美國總統拜登 可望在春季再次通上電話，中國和美國又回到了談判桌上，全世界關注兩大強國是否能因此破冰。不過美媒紐約時報 分析認為，中美在言辭上的分歧，凸顯了當前重啟雙方關係這一努力的脆弱性，尤其時值美國大選年，且北京當局最近對美國的言辭依然強硬，對中美關係的緩和可能效果有限。

來源：YouTube

此外，對於美國中情局局長伯恩斯日前在「外交事務」雜誌撰文稱，美國已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動。中國外交部發言人汪文斌昨表示，感謝伯恩斯的提醒，中方將一如既往地做好防範工作，不會讓美國的非法行徑得逞。

紐約時報報導，中國和美國又回到了談判桌上，但它們能不能達成共識就是另一回事。拜登政府堅持認為，中美兩國是戰略競爭對手，會談對於確保兩國競爭不演變為衝突至關重要。然而，中國官員拒絕接受這種說法，認為競爭就等同於遏制。

報導認為，言辭上的分歧，凸顯了當前重啟雙方關係這一努力的脆弱性，尤其是在大選年，拜登將面臨要他對華強硬的壓力。而且聯邦調查局警告，中國駭客正在加緊制定計畫，以便在戰爭爆發時攻擊美國的基礎設施。且北京最近對美國的言辭凸顯出，它仍在試圖擺出強硬姿態，按自己的意願行事，同時也在尋求與華盛頓合作的回報。

分析人士稱，對中國來說，採取外交行動緩和緊張局勢的部分目的是讓世界確信，中國是一個負責任的全球參與者，並在盡自己的努力穩定兩國關係。但在更複雜的地緣政治問題上，如中東危機的擴大和朝鮮半島的緊張局勢等，中美關係的緩和可能效果有限。

報導指出，與美國關係的改善可能是中國為自己爭取一些喘息空間的方式。亞洲協會政策研究所副所長、前美國助理國務卿丹尼·拉塞爾表示，北京與華盛頓緊張關係的緩和是「與西方鬥爭的戰術性暫停」，讓習近平得以將更多精力投入本國陷入困境的經濟中。「這個戰術性暫停目前能為習近平好幾個利益服務，不應被習近平對所謂『核心利益』的態度軟化混淆。」

另環球時報昨引述美國「巴倫周刊」1月31日文章指出，美國總統拜登和前美國總統川普都認為對從中國進口的商品徵收關稅有利於美國經濟，但兩人針對中國的關稅根本不起作用，應該取消。它們推高了物價，對創造總體就業的影響也有限，反而使地緣政治關係緊張，甚至阻礙了經濟增長。