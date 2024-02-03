兩會3月登場 新冠疫情後首恢復現場採訪

2024年的全國兩會將於3月4日、5日登場，大會公告稱採訪以現場為主。圖為北京人民大會堂。（本報資料照片）

擘畫一年工作目標的中國全國人大、政協「兩會」，今年將於3月5日和4日在北京開幕，中國官方2日宣布開放中外記者申請採訪，並強調會議採訪以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。這是新冠疫情 後，全國兩會 的採訪首次恢復以現場為主。據美媒報導，北京當局最近頻繁出台扶持房地產 市場和刺激經濟的措施，試圖舒房市困境為兩會添光。

據新華社報導，全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳2日宣布，今年第14屆全國人大第二次會議將於3月5日在北京開幕，政協會議於3月4日開幕，歡迎中外記者屆時參加採訪。

公告稱，會議採訪以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報導提供服務。

2020年時，受新冠疫情影響，全國兩會曾推遲至5月舉行，且2020年到2022年的全國兩會，均主要安排中外記者透過線上、視訊、書面等方式採訪，甚至需要接受「閉環管理」，到2023年，改稱採訪綜合採用多種方式進行，包括現場、線上、書面等，但與會人員仍須接受新冠病毒核酸檢測。

據報導，中外記者採訪「兩會」須按程序提出申請，例如外國駐華記者向大會新聞中心提出申請，外國臨時來華記者向中國駐所在國使領館或中國外交部授權的簽證機構提出申請等，並註明記者報名截止日期為2月18日。同時，今年全國兩會將在北京梅地亞中心設立新聞中心，於2月27日正式展開工作。

另據美國之音報導，3月份，中國全國人大和全國政協將在北京舉行每年一度的年會。北京當局最近頻繁出台扶持房地產市場和刺激經濟的措施，既是遭遇困境的應急反應，但更主要的目的是要為兩會的召開營造一個「經濟向好」的環境，從而向外界展示出自己的領導力。

香港一家法院本周早些時候下令對中國最大的地產企業恒大集團進行破產清算，凸顯了中國房地產行業的困境。為此，中國各地都發出了所謂「白名單」項目，凡是被列入這個名單的項目將符合獲得貸款的資格。中國媒體報導說，目前已經公布首批房企項目融資白名單的有廣西、重慶、天津、武漢等省市。