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視察天津拜早年 習近平：珍惜來之不易的紅色江山

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平1日在天津古文化街考察。(新華社)
中國國家主席習近平1日在天津古文化街考察。(新華社)

中共總書記習近平1日、2日到天津視察，他在大街上與民眾拜年時，特別提到「台灣同胞」，並在天津考察「平津戰役紀念館」，強調要「珍惜來之不易的紅色江山」。

來源：YouTube

據央視新聞，習近平2日到天津古文化街，向各界拜年。據畫面播出的原音，習近平說，「我在此啊，祝願我們全國各族人民，包括我們的香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，在龍年哪，吉祥如意，闔家幸福，身體健康，事業順利，祝願我們的偉大的祖國，風調雨順，國泰民安，繁榮昌盛」。

而習近平2日上午還考察了「平津戰役紀念館」，央視新聞指出，「他不時佇足端詳，同大家交流，強調對中國革命戰爭史要學而時習之，珍惜來之不易的紅色江山，發揚革命傳統，增強鬥爭精神，勇於戰勝前進道路上的各種艱難險阻」。

公開資料顯示，習近平已經到訪過國共內戰三大會戰的紀念館所。他曾在2022年8月16日下午於遼寧省錦州市考察了「遼瀋戰役紀念館」，「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」。

2017年12月13日，習近平則曾到「淮海戰役烈士紀念塔」，並參觀了「淮海戰役紀念館」，當時他指出，「淮海戰役深刻啟示我們，決定戰爭勝負的未必一定是武器和兵力，軍隊的戰略戰術運用、將士們的信心和勇氣、人民的支持和幫助，往往是更為重要的因素」。

中國國家主席習近平（右）2日考察平津戰役紀念館，表示要「珍惜來之不易的紅色江山」...
中國國家主席習近平（右）2日考察平津戰役紀念館，表示要「珍惜來之不易的紅色江山」。（取材自央視新聞）

習近平 澳門 香港

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