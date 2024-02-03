日經：輝達RTX 4090顯卡在亞洲多國被掃貨 轉賣中國賺3倍

輝達的RTX 4090顯卡在亞洲多國被掃貨，帶往中國後價格可翻至三倍高。（美聯社）

日經新聞報導，輝達 （NVIDIA）的RTX 4090顯卡在新加坡、越南和南韓等地出現掃貨潮，嚴重供不應求，價格比一年多前上市時大漲60%，因為拿到中國銷售能賣到三倍價。

報導指出，RTX 4090專為處理遊戲圖像設計，但也可用來訓練人工智慧（AI）模型。自從美國限制不得出貨給中國客戶以來，在亞洲各國成搶手貨。報導引述零售商說法，將顯卡帶到香港 或其他中國城市，可賣到三倍價；板卡業者也證實，高階RTX 4090產品確實供不應求。

美國拜登政府2022年起管制部分高階晶片 出口。輝達功能最強大的產品A100和H100，最先被禁止出口到香港和中國，降規版產品A800和H800、RTX 4090，去年10月起也禁賣到中國。

相較於輝達單價動輒數萬美元的高階產品，RTX 4090價格較低、性能較弱，通常能在電腦DIY商店和其他零售商處買到，但也能處理一些AI訓練任務，因此遭美國管制出口。

日經指出，RTX 4090不到一年前剛上市時，官方標價為1599美元（約1萬1497元人民幣），但去年10月之後，在零售店售價高達2541美元（約1萬8270元人民幣）。

一家新加坡電腦零件供應商說，中國買家搶貨讓RTX 4090供不應求。

為應付搶購潮，零售商要求，想買RTX 4090晶片的人須採購完整的硬體系統，但還是有人直接買下20多套電腦，只為拆取裡面的晶片轉賣獲利。搭載RTX 4090的電腦一套可賣到4500美元，照樣被一掃而空。

RTX 4090熱賣，凸顯美國欲阻止晶片透過分銷商和走私者流向中國面臨的困難。香港的電子產品供應商去年10至12月間受訪表示，輝達的H100和H800晶片可以買得到，等待時間通常是一周。

在深圳北部的華強北電子市場，有店家公開討論收購或表示能出售出口管制清單上的晶片。業者表示，先進晶片交易仍然存在，美國去年更新出口限制後，交易轉入地下，透過採購代理或在海外設立的空殼公司引進中國。