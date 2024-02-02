中石油、阿里等14中企被列俄戰爭贊助商 中要求烏克蘭刪除

中國石油化工等三大石油公司被烏克蘭列入戰爭贊助商名單。（路透資料照片）

烏克蘭 國家預防腐敗局（NACP）10月將將全球48家公司，其中包括中國三大石油 公司、阿里巴巴集團列入「戰爭贊助商」名單，稱這些公司的商業活動間接協助或促進了俄羅斯 入侵烏克蘭戰爭。中國昨日要求烏克蘭立即刪除，希望烏克蘭能「消除負面影響」。

路透社報導，中國大使要求昨日要求烏克蘭立即將中國企業從名單中刪除，但沒有提出具體條件或時間表。烏克蘭認為，北京可能會將此事與購買烏克蘭糧食連結起來。報導指，在俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭前，中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，現在仍是烏克蘭穀物、葵花籽油和鐵礦石的重要消費國。

據報導，烏克蘭的「國際戰爭贊助商」名單中，中國有14家公司列入黑名單，是上榜公司最多的國家，其次是美國、法國和德國，分別為8家、4家和4家。但這份名單沒有任何法律影響，但該名單對中國和俄羅斯公司在石油和天然氣等領域的廣泛合作提出了質疑，而石油和天然氣是莫斯科的主要收入來源。

中國能源巨頭、中國石油天然氣集團公司（CNPC）、中國石油化工集團公司（Sinopec）和中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）均被列入該名單中，中石化和中海油沒有立即回應置評請求，而中石油則表示，該名單並非新的進展。

報導指出，雖然中國被廣泛視為俄羅斯的盟友，但烏克蘭在與俄戰爭中一直小心翼翼，避免激怒中國這個世界第二大經濟體，並多次呼籲北京加入和平外交努力。烏方一直在一系列高級別國際會議上宣傳其和平藍圖。

中國是烏克蘭糧食出口的主要目的地，這條糧食走廊是在俄羅斯入侵後由聯合國斡旋建立的，但現已失效。在通過該通道運輸的3000萬噸總量中，中國約占790萬噸。另有數據顯示，烏克蘭去年8月建立的新黑海航運走廊，烏克蘭約30%的海運出口，包括食品、金屬和礦石，被運往中國。

中國1月30日表示，中國副外長孫衛東在北京會晤了烏克蘭駐華大使，雙方就共同關心的問題交換了看法。 孫衛東在會晤時表示，中烏兩國應該互相尊重，真誠。