我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

中石油、阿里等14中企被列俄戰爭贊助商 中要求烏克蘭刪除

中國新聞組／北京2日電
中國石油化工等三大石油公司被烏克蘭列入戰爭贊助商名單。（路透資料照片）
中國石油化工等三大石油公司被烏克蘭列入戰爭贊助商名單。（路透資料照片）

烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）10月將將全球48家公司，其中包括中國三大石油公司、阿里巴巴集團列入「戰爭贊助商」名單，稱這些公司的商業活動間接協助或促進了俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。中國昨日要求烏克蘭立即刪除，希望烏克蘭能「消除負面影響」。

路透社報導，中國大使要求昨日要求烏克蘭立即將中國企業從名單中刪除，但沒有提出具體條件或時間表。烏克蘭認為，北京可能會將此事與購買烏克蘭糧食連結起來。報導指，在俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭前，中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，現在仍是烏克蘭穀物、葵花籽油和鐵礦石的重要消費國。

據報導，烏克蘭的「國際戰爭贊助商」名單中，中國有14家公司列入黑名單，是上榜公司最多的國家，其次是美國、法國和德國，分別為8家、4家和4家。但這份名單沒有任何法律影響，但該名單對中國和俄羅斯公司在石油和天然氣等領域的廣泛合作提出了質疑，而石油和天然氣是莫斯科的主要收入來源。

中國能源巨頭、中國石油天然氣集團公司（CNPC）、中國石油化工集團公司（Sinopec）和中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）均被列入該名單中，中石化和中海油沒有立即回應置評請求，而中石油則表示，該名單並非新的進展。

報導指出，雖然中國被廣泛視為俄羅斯的盟友，但烏克蘭在與俄戰爭中一直小心翼翼，避免激怒中國這個世界第二大經濟體，並多次呼籲北京加入和平外交努力。烏方一直在一系列高級別國際會議上宣傳其和平藍圖。  

中國是烏克蘭糧食出口的主要目的地，這條糧食走廊是在俄羅斯入侵後由聯合國斡旋建立的，但現已失效。在通過該通道運輸的3000萬噸總量中，中國約占790萬噸。另有數據顯示，烏克蘭去年8月建立的新黑海航運走廊，烏克蘭約30%的海運出口，包括食品、金屬和礦石，被運往中國。

中國1月30日表示，中國副外長孫衛東在北京會晤了烏克蘭駐華大使，雙方就共同關心的問題交換了看法。 孫衛東在會晤時表示，中烏兩國應該互相尊重，真誠。

阿里巴巴也被烏克蘭列入戰爭贊助商名單。（路透資料照片）
阿里巴巴也被烏克蘭列入戰爭贊助商名單。（路透資料照片）

烏克蘭 石油 俄羅斯

上一則

百強房企銷售額大衰退 1月跌逾3成 「無回暖跡象」

下一則

孫悟空上身？男爬四川樂山大佛頭頂撒尿

延伸閱讀

台灣工具機流入俄羅斯製造武器？ 公司負責人：對此沒回應

台灣工具機流入俄羅斯製造武器？ 公司負責人：對此沒回應
華郵：俄羅斯武器製造商 用台灣工具機製造武器

華郵：俄羅斯武器製造商 用台灣工具機製造武器
烏克蘭：俄羅斯襲擊東部醫療設施釀4傷

烏克蘭：俄羅斯襲擊東部醫療設施釀4傷
美國國防部添加中企名單 中外交部：破壞中美經貿合作

美國國防部添加中企名單 中外交部：破壞中美經貿合作

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致