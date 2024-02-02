彭博爆料：特斯拉買寧德時代設備 在美建電池廠

特斯拉被傳買下寧德時代的閒置設備，以擴大在美國內華達州的電池生產。（路透）

美媒援引知情人士消息稱，特斯拉 將購買中國電池巨頭寧德時代的閒置設備開設一家小型工廠，以擴大在美國內華達州 的電池生產。這間工廠由特斯拉全權控制，寧德時代僅負責安裝設備，不參與生產運營環節。報導認為，寧德時代在項目中參與度極低，特斯拉或許可以避開可能招致的批評。

觀察者網引述彭博社報導，一些拒絕透露姓名的知情人士稱，特斯拉計畫將從寧德時代購買的閒置設備安裝在內華達州斯帕克斯市（Sparks）。這座工廠將為特斯拉的大規模能源存儲系統Megapack生產電池，此舉是在美國建立磷酸鐵鋰電池（LFP）供應鏈 的更廣泛努力的一部分。他還稱，特斯拉認為採購設備是一種具有成本效益的建廠方式。

據介紹，特斯拉現有的Megapack產品已經使用了寧德時代的電池，擬議新工廠生產的電池將沿用這些電池的設計。寧德時代在LFP電池市場占據主導地位，這種電池比鎳電池更便宜、更穩定。

知情人士還透露，新工廠的初期產能規劃為10GWh，預計於2025年投產運營。若項目進展順利，供應鏈能夠得以建立，產量還會進一步擴大。

報導指出，除了新工廠的計畫，特斯拉還打算今年將加利福尼亞州拉斯羅普市（Lathrop）的電池工廠的產能提高一倍。首席執行官馬斯克在上周的電話會議上曾稱，特斯拉今年的電池儲能業務增長速度將超過電動汽車業務。

特斯拉和寧德時代均未對此回應置評。彭博社稱，特斯拉此舉正值美國拜登政府和國會議員要求加強審查與中國在電池生產等多個領域的技術合作之際。報導認為，由於寧德時代的參與程度極低，特斯拉的建廠計畫可能可以避開關於美國公司依賴中國合作夥伴的批評。