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路透：華為零組件短缺 延誤長安、奇瑞旗艦車交付

中國新聞組／北京2日電
科技巨擘華為。(路透)
科技巨擘華為。(路透)

5名知情人士表示，由於科技巨擘華為的智慧駕駛計算平台零組件出現生產問題，一些中國汽車製造商被迫延後旗艦車型的交付。另外，輝達（Nvidia）開始接受經銷商預定中國特製版晶片，價格相當於競爭對手華為的產品。

路透報導，其中兩名知情人士表示，正在與華為合作開發高端電動車品牌的長安汽車和奇瑞汽車已提出投訴，正在談判解決問題。一名知情人士表示，另一家規模較小的汽車製造商賽力斯也受到影響。

智慧駕駛計算平台MDC 810為先進駕駛輔助系統的核心，對於華為成為智慧電動車軟體和零組件主要供應商的雄心至關重要。

根據一名消息人士，生產問題與MDC 810中的零組件短缺有關。

傳出上述問題之際，華為正在為成立4年、計畫分拆的智慧汽車解決方案（IAS）事業，尋求更多投資人。長安汽車曾表示，計畫入股新公司最多40%。

另據知情人士消息，近幾周，輝達開始接受中國經銷商的H20訂單，每張顯卡價格介於1.2萬美元至1.5萬美元。

在美國擴大高階晶片出口禁令，以限制中國為軍方研發人工智慧（AI）和精密電腦後，輝達專為中國市場研發三款晶片，而H20顯示卡是效能最強大的一款。

H20的運算能力低於輝達旗艦款AI晶片H100，也不如原本為中國打造、但仍在去年10月遭禁的H800。但三名知情人士說，H20的規格在一些關鍵領域不如華為昇騰910B。他們沒有獲得接受媒體採訪的授權，也拒絕透露身份。

一位消息人士指出，一些經銷商已開始以約人民幣11萬元（15,320美元）的價格向買家兜售H20。兩名消息人士說，華為910B的售價約為人民幣12萬

華為 輝達 晶片

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