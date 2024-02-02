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中國黑客鎖定美基建搞破壞？ 北京斥FBI抹黑

中國新聞組／北京2日電
對美國新增「中國軍方企業名單」，中國外交部發言人汪文斌重申堅決反對。圖為汪文斌日前主持記者會。（美聯社）
對美國新增「中國軍方企業名單」，中國外交部發言人汪文斌重申堅決反對。圖為汪文斌日前主持記者會。（美聯社）

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊(Christopher Wray)31日稱與中國政府有關的黑客正鎖定美國關鍵民用基建為破壞目標。中國外交部發言人汪文斌2月1日回應稱，美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任。

香港01報導，汪文斌表示，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，美方的做法純屬混淆是非，中方對此堅決反對。

他指美國才是網絡攻擊的始作俑者和集大成者，美國網絡司令部公然將他國的關鍵基建設施列為美國網絡攻擊的合法目標，而2023年以來，中國的網絡安全機構陸續發布報告，揭露美國政府長期以來對中國關鍵基建設施實施網絡攻擊的情況。

他說這種不負責任的政策和做法將全球關鍵基建設施置於巨大的風險之中，中方敦促美方停止在全球範圍內搞網絡竊密和攻擊，停止利用網絡安全問題抹黑他國。

另據本報系聯合報報導，美國國防部日前新增部分中國企業到「中國軍方企業名單」，將長江存儲、曠視科技、禾賽科技等多家中企納入上述名單。汪文斌1日也提到，美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營的信心，損害美國企業和投資者的利益，終將反噬自身。

汪文斌指出，「事實上美國政府才是軍民融合政策的主推手」，他提到，美國的軍民融合政策可以追溯到一戰之前，美國國防部在矽谷等科技重鎮設立辦公室，指導高科技企業加快技術軍事化實戰化。很多美國大型跨國公司都是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。

汪文斌喊話，「我們敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益」。

投資 國防部 歧視

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