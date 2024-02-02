美國商會調查：半數美企仍將中國列首要投資地

中國美國商會調查顯示，一半美國企業仍將中國列為全球首選或前三位投資目的地。圖為南京市建鄴區新城科技園內燈火璀璨場景。（新華社）

中國美國商會1日發布2024年「中國商務環境調查報告」顯示，儘管美中關係緊張和中國監管問題仍是在中的美企面對的挑戰，但有一半美國企業仍將中國列為全球首選或前三位投資 目的地，較上年度略有回升5個百分點。

報告指出，對眾多美國企業來說，中國不僅是關鍵市場，更是人才和創新的重要沃土，這對美國企業的全球競爭力至關重要。

今年的商務環境調查報告顯示，受訪企業2023年財務狀況較上一年有所改善，主要行業的盈利水準均有所上升。在中國實施碳中和戰略和企業期待經濟改革持續推進等因素的推動下，企業對未來兩年的業務前景更為樂觀。

與此同時，大多數受訪企業在2024年僅考慮小幅增加在中投資或暫無計畫增加對中投資。相較於新增投資，企業將優先考慮推進核心業務。

報告指出，中國作為全球重要投資目的地的地位有所回升，2022年中國多年來首次不再被多數會員企業列為全球前三大投資目的地。2023年企業對中投資意向略有回升，50%的受訪企業將中國列為全球首選或前三位投資目的地，相比前一年的歷史最低點上升了5個百分點。

幾乎所有受訪企業均表示美中雙邊關係至關重要，並對今年雙邊關係和市場准入條件改善持更為樂觀的態度，近30%的受訪企業預計今年美中關係將有所改善，對雙邊關係的樂觀程度明顯高於去年。

有57%的企業對中國進一步向外國企業開放市場缺乏信心，39%的企業感覺在中國不太受歡迎。

在企業持續面臨的挑戰中，美中關係緊張仍是最主要的挑戰，其他挑戰還包括法規執行不一致、成本上升等。與此同時，超1/3的受訪企業感到在中國受歡迎程度有所下降，在中國市場的開放程度、市場准入、監管執法中受到不公平待遇等方面存在擔憂。

另據中國外交部網站消息，外長王毅 1月31日會見各國駐中使節時表示，爭取中美關係健康、穩定、永續發展，探索兩國的正確相處之道。王毅說，過去一年來，中國外交「迎難而上、擔當作為，把構建人類命運共同體的偉大事業推向新的高度，為維護世界和平、促進共同發展作出新的貢獻」。他強調，中國堅持對話合作，做大國良性互動的中流砥柱。