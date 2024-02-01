美控4中國公民走私美製電子零件 協助伊朗邪惡活動

美國司法部宣布，四名中國公民被指控涉及多年來合謀從美國向伊朗非法出口和走私原產於美國的電子元件。(路透資料照片)

美國司法部 1月31日宣布，四名中國公民被指控犯有多項聯邦罪行，涉及多年來合謀從美國向伊朗 非法出口和走私原產於美國的電子元件。其中包括一些可能具有軍事用途的電子元件。

法廣網報導，根據相關起訴書，早在2007年5月開始，至少持續到2020年7月，這四人利用在中國的一系列幌子公司，將原產於美國的軍民兩用物品，包括可用於生產無人機、彈道導彈系統和其他軍事最終用途的電子產品和組件，輸送給與伊斯蘭革命衛隊有聯繫的伊朗實體。

這些物品包括可用於生產無人駕駛飛行器、彈道導彈系統和其他軍事終端用途的電子產品和部件，被輸送到與伊斯蘭革命衛隊和伊朗國防和武裝部隊後勤部(MODAFL)有聯繫的受制裁伊朗實體，如Shiraz電子工業公司（SEI）、Rayan Roshd Afzar公司及其關聯公司。

美國司法部表示，這一被指控的計畫導致「大量」原產於美國的具有軍事功能的軍民兩用物品從美國出口到伊朗。美國司法部主管國家安全的助理部長奧爾森(Matthew G. Olsen) 通過聲明表示，「十多年來，被告被指精心策畫了一項計畫，向伊斯蘭革命衛隊和伊朗負責開發彈道導彈和無人機(UAVs)的機構走私美國製造的零部件，這種非法獲取美國技術的行為直接威脅到我們的國家安全，我們將動用一切手段切斷助長伊朗政權邪惡活動的非法供應鏈 。」