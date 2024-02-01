軍事外交混亂告終？新任防長董軍首次公開活動 與俄羅斯視訊

中國新任防長董軍，在上任1個月後，首度有公開活動，與俄國防長視訊會晤。（圖／截自俄羅斯衛星通訊社影片）

中國新任國防部 長董軍1月31日與俄羅斯 國防部長紹伊古舉行視訊通話。美國之音報導，這是董軍去年12月29日被任命為國防部長後的首次公開官方活動。董軍的前任、2023年3月剛被任命為國務委員、國防部長的李尚福同年8月突然失蹤，令中國的軍事外交陷入混亂。

央視網稱，董軍表示，在兩國元首的戰略引領下，中俄新時代全面戰略夥伴關係維持高水準發展。今年是中俄建交75周年，中俄兩軍要落實兩國元首達成的共識，堅定應對全球挑戰，不斷提升戰略互信，推動兩軍關係更進一步。

俄羅斯衛星通訊社說，紹伊古對董軍就任防長表示祝賀，稱中俄關係處於歷史最好水平，俄方願意同中方以建交75周年為新起點，創新兩軍合作領域和方式，推動兩國兩軍關係邁向新階梯。

搜狐網上刊登一名署名國際問題研究學者王晉的文章稱，董軍就任國防部長後第一個接通的就是紹伊古的視頻電話，顯示出中俄兩軍高度互信和良好合作關係。值得注意的是，在中俄防長視訊通話前一天，中國副外長馬朝旭在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行了會面，雙方討論了烏克蘭 、中東以及朝鮮半島局勢。俄羅斯外交部表示，雙方就亞太地區安全保障問題交換了看法，並高度評價了蓬勃發展的中俄關係現狀。

路透報導，中國與俄羅斯的緊密軍事關係一直受到西方國家的審視，特別是在俄羅斯2022年3月悍然入侵鄰國烏克蘭之後，因為中國一直拒絕譴責俄羅斯的入侵。同時，包括美國在內的西方國家多次警告中國不要提供援助俄羅斯戰場的致命武器。

中俄兩軍去年7月在日本海舉行聯合海空演習。上個月，在俄羅斯和中國的軍機闖入韓國防空識別區後，韓國緊急起飛戰機進行追蹤監控。

路透指出，董軍作為國防部長的一個關鍵職責是與美國軍方打交道，減少美中因台海及南海分歧而爆發衝突的風險。

日前，美國總統國安事務助理沙利文表示，在過去的幾個月裡，中美軍事部門恢復了多項重要合作機制，包括美軍參會主席與解放軍總參謀長舉行的會談。沙利文強調，在兩國關係緊張時期，中美軍方之間的接觸至關重要。

隨著美方不斷要求，中美軍事溝通序幕也逐步展開。在1月中，中美已舉行中美國防部工作會晤，而在接下來的海上軍事安全會議中，中美或許會談到南海和台海等海洋議題。之後，中美戰區主官也可能會進行通話。