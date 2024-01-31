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中國房市續下滑 1月成交量減12%

中國新聞組／北京31日電
中國房地產市場交易持續下滑，為了刺激銷售，上海推出優化住房限購政策。（美聯社）
中國房地產市場交易持續下滑，為了刺激銷售，上海推出優化住房限購政策。（美聯社）

中國房地產市場交易持續下滑，調查顯示，一月成交量月減28.06%、年減12.51%；各線城市成交按年按月計算都下跌，其中以二線城市表現最差。

綜合媒體報導，房市研究機構中指研究院近日發表報告提出上述數據；此外，一線城市整體成交面積按月下跌16.23%，按年下跌4.27%。

從城市來看，北京當月成交面積按月升幅最大，達17.6%；深圳次之，為10.0%；廣州按月跌幅顯著，達45.6%；上海次之，為23.4%。

按年來看，北京、深圳升幅顯著，分別達72.7%和21.7%；上海下跌明顯，跌幅達33.9%。

二線代表城市成交面積按月大幅下跌42.73%，按年下跌21.19%，其中南寧月減幅度最大，達73.77%，溫州跌幅最小，為1.76%；三四線代表城市成交量按月跌幅最小，為15.20%，按年穩中有降，其中欽州、泰安按月升幅最大，達31.52%和29.05%，濰坊、眉山跌幅顯著，達69.46%和48.90%。

另一方面，監測的7個代表城市，庫存面積整體按月下跌0.79%，其中北京庫存跌幅最大，達6.79%；廣州次之，為1.78%；溫州庫存升幅最大，達4.39%。

土地市場方面，當月全國300個監測城市整體供求按年下滑，宅地推出量按年跌近一成，整體成交量跌價升；一線城市成交量年增近一成。

嚴峻房市危機下，中國住建部稍早前召開城市房地產融資協調機制部署會。會議提出，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

南方主要城市廣州則於27日開出一線城市第一槍，鬆綁大戶型限購，限購區域內購買建築面積120平方公尺（約36坪）以上住房不再受限，並將繼續加大住房保障力度。

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