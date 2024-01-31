涉間諜活動? 中僑務辦前官員被加拿大驅逐

加拿大與中國關係惡化的開端，可追溯到5年前的孟晚舟事件。（路透）

在中國僑務辦公室工作了11年的張晶（Jing Zhang，音譯）去年被加拿大 驅逐出境，原因是她涉嫌在當地進行間諜 活動。相關消息基於安全理由直到最近才公布。

自由亞洲電台引述加拿大環球新聞報導，雖然張晶未有被指直接從事間諜活動，但加拿大移民和難民局認為，作為一名在中國僑務辦工作了11年的僱員，她有協助向海外華人 施壓。

加拿大移民和難民事務局指出，2008年至2019年，張晶受聘於揚州僑辦辦公室，先後擔任公共關系主任與海外聯絡總監，每年出國出差多達4次，與中國國內和海外的「目標群體 」接觸，包括學生、知名人士、政府人員和團體以及商人。這些「僑務」是馬克思列寧主義的策略，透過利用人與人之間的關係來消除對共產黨的批評。

張晶擁有法律學位，曾在聆訊中辯稱加拿大過去多次向她發放簽證，沒有出現過問題，她將責任歸咎於翻譯錯誤，並否認是僑務辦成員。

加國邊境服務局表示，中國僑務辦勢力已經滲透到加拿大華人社區以鎮壓異見人士，包括台灣人、維吾爾族人、法輪功學員和華裔加拿大公民，對他們進行秘密行動和情報工作，目的是透過利誘、壓制和監視來管理海外華人社區，即相當於間諜活動。

2018年，僑務辦成為中國統戰部一部分，加拿大安全情報局指中國利用統戰部扼殺批評，操縱加拿大社區。