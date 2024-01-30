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堵中企雲端AI練兵 美令亞馬遜、微軟查核客戶資訊

編譯季晶晶／綜合外電
美國將要求雲端服務供應商披露在其平台開發AI應用的外國客戶。圖為維吉尼亞州的亞馬遜AWS資料中心。（歐新社）
美國將要求雲端服務供應商披露在其平台開發AI應用的外國客戶。圖為維吉尼亞州的亞馬遜AWS資料中心。（歐新社）

繼加強限制晶片和相關製造設備出口管制後，美國現在想要亞馬遜和微軟等雲端運算服務供應商，對客戶進行Know Your Customer（KYC）的查核作業，並揭露在其平台開發人工智慧（AI）應用程式的外國客戶，藉此判定外國實體是否透過使用美國的資料中心來訓練其AI模型。拜登政府29日將提出相關法案，料將進一步升高雙方科技衝突。

拜登政府將提案，要求雲端供應商披露外國客戶的姓名及IP位址。根據28日釋出的草案，亞馬遜及其同業，包括Alphabet旗下的Google等，將必須制定預算，搜集相關細節並通報可疑活動。

如果實施，華府將能利用此一法規切斷重要管道，不讓中企取用對其訓練和建置AI至關重要的數據中心和伺服器。美國政府將搜集、儲存和分析客戶數據的責任丟給雲端服務供應商，這有些像金融業的「瞭解客戶」（KYC，know your customer）規定。

美國商務部長雷蒙多26日已表示，她的團隊正努力消除AI發展帶來的國安威脅。這項工作可能將關注重點擺在中企上。她說：「這些模型一旦落入非政府團體或人員，又或者是非盟友手中，是件非常危險的事。」

美國總統拜登去年10月指示商務部，要求進行此類訊息披露，以發現可能利用AI發起「惡意網路活動」的外國行為者。

在規定最終定案前，美國徵求公眾意見直至4月29日。

美國雲端服務商的外國子公司，在身分識別的規定上可能得享例外。雖然部分人士主張，最好儘可能廣泛定義美國雲端服務供應商，但商務部表示，將澄清外國子公司是否適用此一規則。

拜登政府正在採取一系列措施，防止中國將美國的技術應用在AI這塊引發國安擔憂的新興領域。雷蒙多說，美國「正竭盡所能，阻擋中取得欲拿來訓練AI的運算能力，然而，若中國規避限制，利用我們的雲端來訓練其模型」，將導致美方相關行動的成效大打折扣。

AI 雲端 拜登

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