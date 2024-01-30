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「晶片戰爭」作者：中撒幣補貼 晶片恐供過於求

編譯劉忠勇／綜合外電
中國官方大量補貼半導體製造業者，示意圖。（路透）
中國官方大量補貼半導體製造業者，示意圖。（路透）

晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）指出，中國半導體製造業者靠官方補貼不斷擴大資本支出，大量晶片也將湧入市場，若干類型的半導體將在今年造成供過於求的問題。

米勒在金融時報（FT）撰文指出，在官方大手筆補貼下，中國晶片製造商縱有供過於求的疑慮，仍加緊擴大產能。據估計，未來三年內，中國晶片產能將成長60％，五年內可能增加一倍。由於西方國家管制銷往中國的晶片製造設備，中國無法生產最先進的處理器晶片，因此生產將集中於汽車、家用品和消費類領域的較基礎的微處理器。

悲觀的分析師認為，正如中國在太陽能板的投資，中國大舉投資晶片製造將壓低價格，也打壓歐美業者的利潤。但艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得上周表示，外界對中國過度投資晶片製造產能的擔憂只是杞人憂天，中國對非先進技術晶片的需求宛如無底洞。

米勒指出，中國業者會在哪一類型的晶片贏得市占，迄今尚無定論。但歐美與日本政府都已開始討論如何因應中國產能過剩的狀況。關稅是因應傾銷的常用工具，但西方國家並不直接進口大量的中製晶片，而是在成品間接採用了中製晶片。

米勒歸納，西方政府考慮的三種辦法，其一是對採用非中製晶片的產品給予補貼；其二是管制特定中製晶片進口 ；第三是在「關鍵」應用領域直接禁用中製晶片。

晶片 投資 利潤

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