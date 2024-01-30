王毅晤泰總理賽塔 促加快打通泛亞鐵路中線

1 月29 日，中國外交部長王毅（左）29日在泰國曼谷會見泰國總理賽塔。(路透)

正在泰國 訪問的中國大陸外交部長王毅 29日與泰國總理賽塔會面時表示，雙方要加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通；雙方要高質量共建「一帶一路 」，另闢發展新空間。賽塔表示，泰方積極參與共建「一帶一路」合作，希望加強溝通，加速推進相關項目；泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策。

泛亞鐵路是連結中國、中南半島、馬來半島和新加坡間的鐵路網。1995年12月，時任馬來西亞首相馬哈迪·莫哈末在東協首腦會議上提議修建，得到有關國家支持。中國以雲南昆明為中心，經由越南（東線）、緬甸（西線）、寮國（中東線）三路並進，將中南半島的既有鐵路網串起，經泰國曼谷（中線）到達新加坡，預計鐵路總長將達到1萬4600公里。

如果所有線路全部打通，人口總量達2.82億的東南亞7個主要國家，都可直接透過鐵路和中國雲南昆明連接，並藉由昆明連接到中國各大城市。然而東協國家各有算盤，泛亞鐵路的興建並不順利。

據中國大陸外交部發布，賽塔昨天在曼谷會見王毅。王毅表示，中方始終將泰國作為周邊外交優先方向，此次訪泰就是要落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作，使「中泰一家親」能親上加親。他提到前天與泰國副總理兼外長班普里深入磋商，雙方同意加強支持；並稱，「台灣問題關乎中國主權和領土完整，中方讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解並支持中國統一大業」。

王毅說，中方願與泰方維持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊，深化經貿投資等領域務實合作。雙方要高品質共建一帶一路，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中寮泰聯通發展構想盡早落實。