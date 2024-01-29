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川普若再當選總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

川普當選將對中商品徵稅60%？中國外交部：互利共贏

中新社／北京29日電
中國外交部發言人汪文斌。（新華社資料照片）
中國外交部發言人汪文斌。（新華社資料照片）

有報導稱，美國前總統川普已同其顧問討論了對所有中國進口商品統一徵收60%關稅的可能性，中國外交部發言人汪文斌29日在例行記者會上應詢表示，不對未經證實的消息發表評論，他強調，中美經貿關係的本質是互利共贏。 

當日有記者提問，報導稱，據不願透露姓名的知情人士透露，川普已同其顧問討論了對所有中國進口商品統一徵收60%關稅的可能性。中國外交部對川普的上述計畫有何評論？ 　　

「我們不對未經證實的消息發表評論。我要強調的是，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護中美經貿關係健康穩定發展符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟增長。」汪文斌說。 　

當日還有記者提問，據報導，美國計畫要求雲計算公司披露在其平台上開發人工智能應用程序的外國客戶名單。這意味著美國政府可能利用上述規定阻止中國企業訪問對人工智能培訓和託管至關重要的服務器。中國外交部對此有何評論？

汪文斌表示，人工智能發展治理攸關全人類命運，需要的是群策群力、協調應對，而不是脫鈎斷鏈、圍欄築牆。

「我們敦促美方不要違背科技發展的客觀規律，切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為加強人工智能領域的國際協調合作創造良好條件。」汪文斌說。

人工智能 川普 關稅

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