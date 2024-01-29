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謝鋒：每月數十名中國留學生遭美拒絕入境 無法接受

中國新聞組／即時報導
中國駐美大使謝鋒28日出席紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動。（取材自中國駐美國大使館官網）
中國駐美大使謝鋒28日出席紀念中美留學45周年暨2024年中美青年新春聯歡活動。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美大使謝鋒28日在中美青年新春聯歡活動上公開指控，現在每月有數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境，這些學生持合法有效簽證，沒有違法犯罪記錄，卻在出國旅遊、回國探親後赴美返校，於入境時被帶進「小黑屋」接受長達8小時盤問，想聯繫父母也被拒絕。

謝鋒稱，美方在沒有確切證據的情況下就將這些中國留學生貼上標籤，甚至將其強制遣返、禁止入境，「這是絕對無法接受的」。中方已第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場，將繼續堅決維護中國公民正當合法權益。

根據中國駐美國大使館官網29日發布的新聞稿，謝鋒在前述這場活動中致辭時說，美方「中國行動計劃」的「寒蟬效應」還沒有消除，近期佛羅里達州又立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作。

謝鋒表示，思想的活力來自互鑒，科學的發展離不開交流。留學是人生重要選擇，需付出大量精力和寶貴資源。將教育交流合作政治化、工具化，不僅阻斷留學生求學之路、改變他們的人生規劃，也將導致美尖端人才流失，危害美國自身的科研環境和創新活力。

謝鋒稱，「如果正常的人員往來被人為割斷，兩個大國的關係又怎麼維護和發展呢？」

謝鋒並對美國年輕人喊話說，為落實中國國家主席習近平去年11月中在舊金山宣布的「未來5年邀請5萬名美國青少年赴華交流學習」倡議，中方將設立「美國青年使者來華專項獎學金」 項目，通過校際交換、短期參訪、暑期學校、冬令營等豐富多樣形式，歡迎更多美青少年用自己的眼睛觀察中國、用自己的腳步丈量中國，做中美友好的新一代使者。

謝鋒說，「今天我們對教育交流合作的態度和作為，將對中美關係的未來產生深遠影響」。希望兩國青年把握機會、勇於探索、廣交朋友，既在中美教育合作中提高自我、成就自我，也為中美關係接續發展注入正能量、貢獻新動力。

謝鋒 中國留學生 大使館

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