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美B-21匿蹤轟炸機量產 與中「大國競爭」加劇

中國新聞組／北京29日電
B-21「突襲者」在去年11月10日首飛後，五角大廈表示B-21匿蹤轟炸機正在生產中。（美聯社）
B-21「突襲者」在去年11月10日首飛後，五角大廈表示B-21匿蹤轟炸機正在生產中。（美聯社）

美國空軍第一架B-21匿蹤轟炸機「突襲者」（Raider）首飛兩個月後已進入低速生產階段。美媒引述軍事專家說，B-21的生產結合美軍「下一代空優」（NGAD） 計畫，代表美國開始認真重視與中國的大國競爭，必須在新一代空中戰力競爭中取得勝利。而中美晶片戰也打得白熱化，南韓就破獲一起企業高層主管走私美製晶片到中國案，非法運送多達144次。

來源：YouTube

美國之音引述美國軍事網站「突發防務」（Breaking Defense）22日報導指出，B-21「突襲者」在去年11月10日首飛後，五角大廈表示B-21匿蹤轟炸機正在生產中。美國空軍計畫部署至少100架B-21轟炸機，與76架升級後的B-52J轟炸機一起成為未來美國戰略空軍的核心。

美國之音引述台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，B-21的生產代表美國開始真正認真地重視大國競爭這件事情，必須要在新一代空中戰力競爭中贏得勝利。跟過去B-2轟炸機只生產了大約10多架不同，B-21預計要量產100架，而且B-21可以投射傳統彈藥或戰略核武器，加上其匿蹤設計，表示美國空軍再重視戰略武力的建構。

台灣資深軍事專家宋玉寧表示，B-21的戰略構想所要面對的首要強敵就是中國。中國解放軍在印太地區的反介入/區域拒止（A2/AD）戰力，對美國在西太平洋的部署，不論是航空母艦還是海外基地都造成威脅。B-21轟炸機可以在24小時內從美國本土飛抵印太地區的衝突熱點，對壓制解放軍反介入／區域拒止扮演非常重要的角色。

環球時報25日以「迷霧重重」來形容B-21「匆忙量產」很可能「欲速則不達」。不過舒孝煌說，反而是中國自己的匿蹤遠程轟炸機「轟20」，到現在還是只聞樓梯響。

另據中央社引述韓國財經媒體Business Korea報導，南韓首爾海關官員逮捕一家企業高層主管，涉嫌將美國製造的半導體晶片走私到中國。據指該高管從2020年起通過空運向中國非法運送144次。在美國對中國實施全面晶片出口限制之後，此案尤其令人注目。

報導引述南韓財經媒體Business Korea 26日刊文指出，首爾海關總署已將南韓銷售海外電子零件一家A公司40多歲的執行長和高層主管以違反「外國法」罪名移交首爾中央地方檢察廳。調查顯示，A公司走私中國的晶片共計9.6萬片，價值約139億韓元（約1039萬美元），其中5.3萬片被列為戰略物質。

B-21「突襲者」在去年11月10日首飛後，五角大廈表示B-21匿蹤轟炸機正在生...
B-21「突襲者」在去年11月10日首飛後，五角大廈表示B-21匿蹤轟炸機正在生產中。（路透）

晶片 南韓 解放軍

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