歐盟爆再度劍指中光伏 行業高管：恐雙輸

歐盟 去年曾被傳欲動用補貼等工具在與中國光伏產品的競爭中保護歐盟企業，但因內部分歧不了了之。不過據英媒近日引述歐盟知情官員稱，鑑於近期多家歐洲光伏企業宣布關閉生產，歐盟醞釀再度劍指中國，但其光伏行業內部對於歐盟是否應實施貿易壁壘仍存在分歧。有歐盟行業資深高管警告，貿易壁壘將造成「雙輸局面」，並使歐盟的氣候目標「前途未卜」。

觀察者網報導，去年10月有消息稱歐盟計畫動用補貼或關稅 等工具對中國的光伏產品「下手」，相關計畫一度不了了之。但據英國金融時報27日引述歐盟知情官員透露，最近幾周，四家歐洲光伏工廠已經關閉或即將關閉太陽能電池板生產計畫，一些製造商將此歸咎於來自中國產品的競爭和他國政府的補貼，這使得歐盟可能重啟對中國光伏商品的限制措施。

報導稱，此時正值歐盟推動可再生能源投資之際，歐盟準備在下個月宣布一項減少溫室氣體排放的計畫。

但瑞士光伏組件製造商梅耶博格本月初表示，除非獲得政府支持，否則該公司將於4月關閉其在德國 工廠，並擴大美國生產規模，預計約500個工作崗位將受到影響。該公司並表示，中國產能過剩的急劇增加，以及美印實施的貿易限制，導致2023年歐洲太陽能市場出現嚴重供應過剩和前所未有的扭曲。

據報導，行業數據預警歐洲製造商正「瀕臨崩潰」。一名歐盟官員告訴金融時報，歐盟「意識到太陽能行業面臨的困難」，正在考慮貿易措施的「所有選擇」，可能包括對中國產品進行「反傾銷調查」、徵收「懲罰性關稅」，或激勵成員國政府保持工廠運轉。

不過，歐盟光伏行業內部，對於歐盟是否應實施貿易壁壘存在分歧。歐洲太陽能製造委員會（ESMC）認為歐盟應向中國產品「下手」，而歐盟另一個行業組織——歐洲光伏產業協會則公開反對任何貿易壁壘措施。另一名歐盟行業資深高管警告說，歷史表明，貿易壁壘將造成「雙輸局面」，並使歐盟的氣候目標「前途未卜」。

路透去年10月曾報導稱，近幾年來，中國太陽能電池板給歐洲製造商帶來了「巨大的價格壓力」。以德國為首的歐盟國家正試圖在太陽能領域減少對華依賴，計畫動用補貼或「關稅大棒」等工具，保護歐盟光伏企業。歐盟委員會當時的數據顯示，歐盟90%以上用於製造太陽能電池板的矽錠和矽片來自中國。