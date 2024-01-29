我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

恆大遭香港法院頒清盤令 中國房市恐再受衝擊

恒大遭法院下清盤令 分析師：中國房市危機進入新階段

中國新聞組／即時報導
分析師認為，恒大遭法院勒令清盤，象徵著中國房市危機將進入下一個階段。（路透）
分析師認為，恒大遭法院勒令清盤，象徵著中國房市危機將進入下一個階段。（路透）

中國恒大29日遭香港高等法院法官下達清盤令後，恒大系上市公司也全面暫停交易。華爾街日報引述IG International的市場分析師Hebe Chen看法指出，這標誌著中國房地產危機的下一階段。

Hebe Chen稱，這不僅刺破了最後的希望泡沫，而且還打開了將波及所有相關行業的「潘多拉盒子」，將極大地考驗中國決策者拯救陷入困境的經濟和股市的決心和努力。

香港商業電台報導，恒大早於2021年12月就首次出現境外債違約。負債高達2兆人民幣（約2784萬美元）的恒大在2022年6月被提起清盤訴訟，期間聆訊多度延期。

恒大總裁肖恩表示，對於法院裁定清盤感到非常遺憾，在清盤呈請中集團已盡全力抗辯，但客觀上經營面臨著巨大困難、資源極其有限，且恒大地產已被中國證監會立案調查、實際控制人等因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，集團亦認為無法滿足境外債務重組關鍵環節的相關法定條件，以致債務重組方案最終難以落地。

肖恩強調，香港法院此次頒布的境外清盤令，涉及主體是在香港上市的中國恒大，而目前恒大集團及其他主體的境內外子公司管理營運體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障大陸境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作。

恒大集團 香港 華爾街

上一則

恆大遭香港法院頒清盤令 中國房市恐再受衝擊

延伸閱讀

恆大遭香港法院頒清盤令 中國房市恐再受衝擊

恆大遭香港法院頒清盤令 中國房市恐再受衝擊
恆大集團清算聆訊29日登場 結果恐重挫中國經濟

恆大集團清算聆訊29日登場 結果恐重挫中國經濟
妮可基嫚新劇「外籍人士」涉雨傘運動 香港觀眾看不到

妮可基嫚新劇「外籍人士」涉雨傘運動 香港觀眾看不到
南華早報前總編批港官躺平：只顧討好北京 令港優勢盡失

南華早報前總編批港官躺平：只顧討好北京 令港優勢盡失

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅