恒大遭法院下清盤令 分析師：中國房市危機進入新階段

分析師認為，恒大遭法院勒令清盤，象徵著中國房市危機將進入下一個階段。（路透）

中國恒大29日遭香港 高等法院法官下達清盤令後，恒大系上市公司也全面暫停交易。華爾街 日報引述IG International的市場分析師Hebe Chen看法指出，這標誌著中國房地產危機的下一階段。

Hebe Chen稱，這不僅刺破了最後的希望泡沫，而且還打開了將波及所有相關行業的「潘多拉盒子」，將極大地考驗中國決策者拯救陷入困境的經濟和股市的決心和努力。

香港商業電台報導，恒大早於2021年12月就首次出現境外債違約。負債高達2兆人民幣（約2784萬美元）的恒大在2022年6月被提起清盤訴訟，期間聆訊多度延期。

恒大總裁肖恩表示，對於法院裁定清盤感到非常遺憾，在清盤呈請中集團已盡全力抗辯，但客觀上經營面臨著巨大困難、資源極其有限，且恒大地產已被中國證監會立案調查、實際控制人等因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，集團亦認為無法滿足境外債務重組關鍵環節的相關法定條件，以致債務重組方案最終難以落地。

肖恩強調，香港法院此次頒布的境外清盤令，涉及主體是在香港上市的中國恒大，而目前恒大集團 及其他主體的境內外子公司管理營運體系保持不變，集團仍將努力盡一切可能保障大陸境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作。