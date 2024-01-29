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中日互逐船隻 釣島爭端升溫 傳中在東海ADIZ邊界常態部署艦艇

記者謝守真／綜合報導
中日近期在釣魚島海域爭端又起，相互驅逐船隻。圖為中國海警艦船編隊。（取材自中國國家海洋局）
中日近期在釣魚島海域爭端又起，相互驅逐船隻。圖為中國海警艦船編隊。（取材自中國國家海洋局）

中日在釣魚島海域爭端又起，雙方相互驅逐船隻。中方27日稱，驅逐非法進入「領海」的日本船隻，日方則稱中國海警船駛入其「領海」，日本海保巡邏船要求駛離。日方並宣布，將加派兩艘巡邏艦加強海巡。另據日媒披露，中方已在東海防空識別區（ADIZ）邊界，常態部署至少三艘艦艇。

中國海警局27日晚指出，日本鶴丸號漁船和數艘巡視船「非法」進入釣魚島「領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。中方重申釣魚島及其附屬島嶼為中國「固有領土」，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。

日本共同社報導，日本第11管區海上保安總部稱，當天上午兩艘中國海警局船隻「海警1301號」和「海警1401號」相繼駛入「尖閣諸島」（釣魚島列嶼）周圍的日本「領海」，當晚陸續駛離。這是中國公務船自11日以來再次進入「尖閣」周邊領海，也是今年第二次。

法廣報導，日方近期宣布，為加強警備，第11管區海上保安本部從2月22日起，計畫將在沖繩縣石垣市投入兩艘巡邏艦「八重山」號和「波照間」號。這兩艘巡邏艦上配備有直升機起降甲板、機關砲和遠程離水砲等。

中央社引述日本讀賣新聞，中國在包含釣魚島列嶼的東海防空識別區邊界附近海域，常態部署至少三艘軍艦，甚至曾跟日本護衛艦對峙。對日本來說，因應中國藉由軍事力量嘗試改變現狀已成當務之急。

另據環球網引述「日經亞洲評論」網站28日爆料，日本政府計畫針對包括中國、俄羅斯在內的一些國家加強在商品、零部件以及技術上的出口管制，「以防被用於軍事用途」。該報導還聲稱，在這一計畫上，日本打算引入類似於美國和歐洲實施的管控措施。日本顯然是在將經濟問題政治化、安全化。針對美歐近來一系列出口管制措施，中方曾表示，保護主義是作繭自縛，「脫鉤斷鏈」行不通也走不遠。

日本 釣魚 俄羅斯

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