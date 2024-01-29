3月生效…中泰永久互免簽 旅遊熱搜增7倍

中泰簽署互免簽證協定，可望帶動雙邊觀光旅遊。圖為2023年12月7日，泰國文化部在曼谷舉行宋干節（潑水節）入選聯合國非物質文化遺產名錄慶祝活動。（新華社）

出訪泰國 的中國大陸外交部長王毅 昨與泰國外交部長班普里共同簽署兩國民眾互免簽證協定，該協定將從今年3月1日起正式生效。消息一出，中國線上旅遊平台相關關鍵字搜索熱度，較前一天成長超過七倍，其中，機票、飯店較上季成長均超過6倍左右。

王毅昨和班普里簽署互免簽證的協定，簽約儀式後兩人舉行共同記者會。王毅稱，兩國將正式邁入免簽時代，中國赴泰遊客將大幅增長，也歡迎泰國人到中國。他表示，中方是泰國最大貿易夥伴和外資來源國，雙方同意加快中泰鐵路建設，盡快打通泛亞鐵路的中線。

紅星新聞報導，攜程國際版Trip.com泰國站點上，中國相關關鍵詞搜索熱度環比前一天增長超4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。

截至目前，2024春節期間，中國遊客赴泰國旅遊訂單同比增長超13倍，其中，上海、北京、廣州、成都、杭州、昆明、深圳等地居民去泰國旅遊訂單較多。從泰旅局向提供的最新旅遊數據可見：2024年1月1日至25日，外國遊客赴泰達到241.9萬人次，其中，中國赴泰遊客為38萬0929人次，位居第一。春節檔期在即，再加上免簽利好，赴泰旅遊有望繼續升溫。

另一方面，中國國航、南方航空發布2023年度業績預告，兩家航空公司去年都將虧損，但虧損幅度大幅收斂，主因境內客運整體供過於求，國際客運航班恢復緩慢，以及油價 匯率等要素價格波動等原因。

澎湃新聞報導，國航預計去年虧損人民幣9億元（約1.2億美元）至13億元（約1.8億美元），前年虧損人民幣386.19億元（約53.8億美元），虧損金額明顯縮小96.63%至97.67%。南航預計去年虧損人民幣35億元（約4..8億美元）至47億元（約6.5億美元），前年虧損人民幣326.82億元（約45.5億美元），虧損金額縮小85.62%至89.29%。

南航表示，受國際客運航班恢復相對緩慢，境內客運整體供過於求，油價保持高位運行，消化四川航空戰略投資影響，全球供應鏈不暢導致飛機、航材等價格大幅上漲及人民幣貶值等多因素影響，公司仍面臨較大的經營壓力，2023年經營業績出現虧損。

此外，中國僑網報導，泰國羅勇府警局27日接到報案稱，一位中國籍遊客在沙美島海域遊玩時不幸溺水，隨後警方和醫療人員第一時間趕往現場進行救援。

據悉，溺水身亡遊客是46歲中國籍女子呂某，同家人一起來到沙美島旅遊。事發當時在附近海域游泳，但不幸發生意外溺水。當地村民第一時間幫她心肺復蘇急救，醫療人員到達現場後也立即對其實施救治，但最終未能挽回該名遊客的生命。