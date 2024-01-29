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3月生效…中泰永久互免簽 旅遊熱搜增7倍

中國新聞組／北京29日電
中泰簽署互免簽證協定，可望帶動雙邊觀光旅遊。圖為2023年12月7日，泰國文化部在曼谷舉行宋干節（潑水節）入選聯合國非物質文化遺產名錄慶祝活動。（新華社）
中泰簽署互免簽證協定，可望帶動雙邊觀光旅遊。圖為2023年12月7日，泰國文化部在曼谷舉行宋干節（潑水節）入選聯合國非物質文化遺產名錄慶祝活動。（新華社）

出訪泰國的中國大陸外交部長王毅昨與泰國外交部長班普里共同簽署兩國民眾互免簽證協定，該協定將從今年3月1日起正式生效。消息一出，中國線上旅遊平台相關關鍵字搜索熱度，較前一天成長超過七倍，其中，機票、飯店較上季成長均超過6倍左右。

王毅昨和班普里簽署互免簽證的協定，簽約儀式後兩人舉行共同記者會。王毅稱，兩國將正式邁入免簽時代，中國赴泰遊客將大幅增長，也歡迎泰國人到中國。他表示，中方是泰國最大貿易夥伴和外資來源國，雙方同意加快中泰鐵路建設，盡快打通泛亞鐵路的中線。

紅星新聞報導，攜程國際版Trip.com泰國站點上，中國相關關鍵詞搜索熱度環比前一天增長超4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。

截至目前，2024春節期間，中國遊客赴泰國旅遊訂單同比增長超13倍，其中，上海、北京、廣州、成都、杭州、昆明、深圳等地居民去泰國旅遊訂單較多。從泰旅局向提供的最新旅遊數據可見：2024年1月1日至25日，外國遊客赴泰達到241.9萬人次，其中，中國赴泰遊客為38萬0929人次，位居第一。春節檔期在即，再加上免簽利好，赴泰旅遊有望繼續升溫。

另一方面，中國國航、南方航空發布2023年度業績預告，兩家航空公司去年都將虧損，但虧損幅度大幅收斂，主因境內客運整體供過於求，國際客運航班恢復緩慢，以及油價匯率等要素價格波動等原因。

澎湃新聞報導，國航預計去年虧損人民幣9億元（約1.2億美元）至13億元（約1.8億美元），前年虧損人民幣386.19億元（約53.8億美元），虧損金額明顯縮小96.63%至97.67%。南航預計去年虧損人民幣35億元（約4..8億美元）至47億元（約6.5億美元），前年虧損人民幣326.82億元（約45.5億美元），虧損金額縮小85.62%至89.29%。

南航表示，受國際客運航班恢復相對緩慢，境內客運整體供過於求，油價保持高位運行，消化四川航空戰略投資影響，全球供應鏈不暢導致飛機、航材等價格大幅上漲及人民幣貶值等多因素影響，公司仍面臨較大的經營壓力，2023年經營業績出現虧損。

此外，中國僑網報導，泰國羅勇府警局27日接到報案稱，一位中國籍遊客在沙美島海域遊玩時不幸溺水，隨後警方和醫療人員第一時間趕往現場進行救援。

據悉，溺水身亡遊客是46歲中國籍女子呂某，同家人一起來到沙美島旅遊。事發當時在附近海域游泳，但不幸發生意外溺水。當地村民第一時間幫她心肺復蘇急救，醫療人員到達現場後也立即對其實施救治，但最終未能挽回該名遊客的生命。

泰國 王毅 油價

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