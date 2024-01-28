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星對中免簽 網傳素質不好別去「罰則多 小心變窮光蛋」

中國新聞組／北京28日電
有中國網友在微博上貼出新加坡旅遊的注意事項，列出一大串的不當行為罰款，善意提醒別被罰到「一不小心就變窮光蛋」。（取材自微博）
有中國網友在微博上貼出新加坡旅遊的注意事項，列出一大串的不當行為罰款，善意提醒別被罰到「一不小心就變窮光蛋」。（取材自微博）

中國與新加坡25日在北京簽署兩國互免簽證協定，兩國持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。但有中國網友在微博上貼出新加坡旅遊的注意事項，列出一大串的不當行為罰款，善意提醒別被罰到「一不小心就變窮光蛋」。

綜合媒體報導，清單上的罰則包括，在酒店房間內裸體被別人看到屁股，得罰款2000新幣（約1490美元）；偷用別人無線網路（Wi-Fi）罰約10000新幣（約7453美元）或坐牢3年；餵野生動物罰500新幣（約372美元）；用地鐵站的插座為手機充電罰$400（約298美元）；賣口香糖罰約罰款2000到4000新幣（約1490到2981美元）或坐牢3年；吐痰罰款1000新幣（約745美元）等。

罰款清單下有許多中國網民留言，有人說，「一定要注意阿，不然會被罰得連內褲都不剩」。也有網友笑說：「免簽不是免費，來新加坡旅遊需備好錢」；還有網民推薦，「中國可以照搬這樣的法律嗎？ 不沖廁所、隨地吐痰、公共場所抽菸這三條鞭刑？」。

日盼中恢復對日免簽

另據環球時報報導，中國針對日本人的短期逗留免簽入境措施一直沒有恢復。雖然中國已於2023年1月優化調整疫情防控措施，並逐步增加免簽對象國，但日本沒有被包含在其中。成為障礙的是中國提出的「對等原則」，要求日方在中國人訪日時同樣給予免簽。日本政府相關人士為難地表示：「突然引入以前沒有的對等原則，難度很大」。

據報導，對在中國開展業務的日本企業而言，簽證手續的繁瑣是切實的煩惱。但中國也並非完全沒有放寬對日本的簽證手續，中國駐日本大使館去年8月部分免除申請赴中簽證時規定的指紋採集。11月則取消了簽證申請中心的提前預約。

日本 簽證 新加坡

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