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南韓客行李中有「台獨」地圖 入境瀋陽被扣1小時

記者廖士鋒／綜合報導
南韓旅客所攜帶的筆記本附有一張世界地圖，因標示台灣為國家，導致他被海關人員扣留。（截圖自韓聯社官網）
南韓旅客所攜帶的筆記本附有一張世界地圖，因標示台灣為國家，導致他被海關人員扣留。（截圖自韓聯社官網）

中國海關近期不斷披露對進口地圖標註台灣為主權國家的查緝，不過這項政策措施，罕見發生在南韓旅客入境通關上，一名往來中國30年的南韓旅客，首次因為筆記本中附上的世界地圖，將台灣標註為粗體國家、台北標為紅字，而被扣留一個多小時。

據多家外媒引述韓聯社報導，一名72歲鄭姓旅客24日上午從仁川機場飛往瀋陽桃仙國際機場。降落後，過安檢時遭中國海關人員攔截，被要求拿出行李中的日記翻閱，隨後發現日記本中附有一幅「世界全圖」，圖中「台灣」是粗體字、「台北」是紅字，海關人員質疑可能令人「將台灣省誤認為獨立國家」，違反一個中國原則，另外西藏一帶國境標示也被指過於模糊。

中國海關人員扣留鄭姓旅客調查，後者表達強烈抗議，並致電僑界求助，最終在一個多小時後獲釋，但日記中的地圖被撕下沒收，海關人員指出等他要返回南韓時才會歸還。

質問「誰還願意來中國？」

這名鄭姓旅客表示，他因工作往來中國長達30多年，第一次遇到這種狀況，由於感到十分荒唐，才向媒體爆料。他質疑，「如果你是外國人第一次來到中國的土地上，你會感到多麼荒唐和可怕？誰願意來中國？」。

南韓駐瀋陽領事館則表示正在了解此事，如果確認中國海關真的對鄭姓旅客採取了過分的措施，將強烈要求防止類似事件再次發生，同時囑咐民眾注意在進入中國時攜帶有爭議的地圖及物品。

根據中國「海關進出境印刷品及音像製品監管辦法」，規定「危害國家統一、主權和領土完整」的印刷品及音像製品禁止進境。中國海關近年也不斷發布查獲「問題地圖」、「問題地球儀」的情況，許多都是涉及台灣、藏南地區、阿克賽欽、南海諸島、釣魚台、赤尾嶼。不過公開資料顯示，過往中國海關因為筆記本內的小地圖而扣留外國遊客的情況相當罕見。

南韓 釣魚台 布查

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