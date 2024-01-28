中朝平壤磋商 加強各層級戰略溝通

中國外交部副部長孫衛東拜會朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、外務相崔善姬。（中國外交部網站）

依據中國外交部27日深夜訊息，中國外交部副部長孫衛東出訪北韓 ，在平壤 與朝鮮外務省副相朴明浩舉行磋商，並拜會朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、外務相崔善姬。雙方在親切友善的氣氛中就中朝關係、國際地區情勢等共同關心的問題廣泛深入交換意見。雙方同意中朝要加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作。

消息指出，雙方高度評價近年來兩國關係發展成果，再次確認維護好、鞏固好、發展好中朝關係是兩黨和兩國政府堅定不移的立場。

消息稱，雙方一致同意依照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以中朝建交75周年暨「中朝友好年」為契機，加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作，密切多邊協調配合，推動中朝關係持續向前發展。雙方商定了「中朝友好年」主要活動安排。

孫衛東訪北韓是由北韓官媒朝中社率先報導，稱中國外交部副部長孫衛東25日率領代表團途經新義州市抵達平壤，展開對北韓的訪問。而南韓的韓聯社則稱，孫衛東此訪或再次與北韓舉行外交磋商，並就中朝建交75周年加強合作進行探討。韓聯社還引據北韓勞動黨機關報「勞動新聞」消息稱，北韓外務省幹部和中國駐北韓公使前往邊境大橋迎接。

中國外交部27日深夜披露的簡單訊息中，確如韓媒報導，提及要以中朝建交75周年為契機，加強戰略溝通並深化合作，但並沒有再述及更多細節。