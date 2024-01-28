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中朝平壤磋商 加強各層級戰略溝通

記者黃國樑／綜合報導
中國外交部副部長孫衛東拜會朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、外務相崔善姬。（中國外交部網站）
中國外交部副部長孫衛東拜會朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、外務相崔善姬。（中國外交部網站）

依據中國外交部27日深夜訊息，中國外交部副部長孫衛東出訪北韓，在平壤與朝鮮外務省副相朴明浩舉行磋商，並拜會朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、外務相崔善姬。雙方在親切友善的氣氛中就中朝關係、國際地區情勢等共同關心的問題廣泛深入交換意見。雙方同意中朝要加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作。

消息指出，雙方高度評價近年來兩國關係發展成果，再次確認維護好、鞏固好、發展好中朝關係是兩黨和兩國政府堅定不移的立場。

消息稱，雙方一致同意依照兩黨兩國最高領導人指引的方向，以中朝建交75周年暨「中朝友好年」為契機，加強各層級戰略溝通，深化傳統友好和務實合作，密切多邊協調配合，推動中朝關係持續向前發展。雙方商定了「中朝友好年」主要活動安排。

孫衛東訪北韓是由北韓官媒朝中社率先報導，稱中國外交部副部長孫衛東25日率領代表團途經新義州市抵達平壤，展開對北韓的訪問。而南韓的韓聯社則稱，孫衛東此訪或再次與北韓舉行外交磋商，並就中朝建交75周年加強合作進行探討。韓聯社還引據北韓勞動黨機關報「勞動新聞」消息稱，北韓外務省幹部和中國駐北韓公使前往邊境大橋迎接。

中國外交部27日深夜披露的簡單訊息中，確如韓媒報導，提及要以中朝建交75周年為契機，加強戰略溝通並深化合作，但並沒有再述及更多細節。

朝鮮外務省副相朴明浩上個月即去年12月才赴北京進行中朝雙邊外交磋商，並於12月18日與中國外長王毅會面；這次孫衛東飛赴平壤，應是上個月磋商的延續。

中國外交部副部長孫衛東率領的代表團與北韓外務省副相朴明浩進行磋商。（中國外交部網...
中國外交部副部長孫衛東率領的代表團與北韓外務省副相朴明浩進行磋商。（中國外交部網站）

北韓 平壤 王毅

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