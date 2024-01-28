中法建交60年 雙方賀電稱加深合作

27日是中國與法國建交60周年，中國國家主席習近平與法國總統馬克宏互致賀電。圖為2023年4月雙方在中國會晤。（新華社）

中國與法國27日迎來建交60周年，中國國家主席習近平 與法國總統馬克宏 互致賀電。習近平表示自己「高度重視中法關係發展」，願將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。馬克宏則說，去年是法中關係全面恢復活力的一年，今年將是法中合作更進一步的一年；當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更需要攜手前行。

央視報導，習近平在賀電中表示，60年來，中法始終堅持獨立自主的戰略抉擇，透過多邊協調攜手應對全球性挑戰。兩國關係創造多個「第一」、豐碩成果，不僅造福兩國人民，也為維護世界和平穩定、促進世界多極化和國際關係民主化發揮重要作用。

馬克宏在賀電中表示，當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更需要攜手前行，為應對全球性挑戰找到共同解決方案。馬克宏指出，2023年是法中關係全面恢復活力的一年，2024年將是法中合作更進一步的一年。「我期待與主席先生一道，推進雙邊經貿、人文、青年等交流合作，加強在全球問題上的溝通協調，不斷深化法中全面戰略夥伴關係」。

另外，中國駐法大使盧沙野 在人民日報上撰文說，中法兩國和兩國人民在發展兩國關係中，共同塑造了獨立自主的「中法精神」，中法關係總是走在中國同西方國家關係前面。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。積極穩健、富有野心的中法關係可以為維護世界和平、穩定、繁榮貢獻重要力量。

盧沙野文章指出，穩定互信的高層交往是中法關係的重要特徵。近年來，兩國元首保持高密度、高品質戰略溝通。法國總統馬克宏去年對中國進行國事訪問，習近平主席和馬克宏總統在北京、廣州兩地進行友好深入、高品質的交流，達成一系列戰略共識，為中法在雙邊、中歐和全球層面的合作擘畫了藍圖。