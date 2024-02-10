西部城市消費驚人 重慶拚首店經濟 搶先引進蔦屋書店

四川省成都市春熙路商業步行街，是當地著名的旅遊街區。（中新社）

穿過堆滿各色工藝品的木架，從書架上拿下一本書，靠著可眺望嘉陵江的窗邊坐下，雖然搶座總有點頭疼，但這是重慶市民一天中最放鬆的時間。依託首店的品牌吸引力發展的「首店經濟」，近年成為中國西部城市激發商圈消費活力的重要手段，不僅在這個重慶人口中「最美書店 」的蔦屋書店，成都春熙路商圈也因此在去年創造至少890億元（人民幣，下同）營業額。

新華社報導，2023年9月在重慶開業的蔦屋書店，占地1350平方公尺，約有3萬8000冊書籍、100餘個座位，是2023年入駐重慶的數百家國際首店之一。作為國際知名的連鎖書店，它自開業就獲得廣泛追捧。

所謂首店，指的是行業領域裡代表性較強的品牌或新品牌在某一區域開的第一家店。其開設後往往能增強一個地區的商業活力，帶動整個城市的消費升級。

「重慶市通過引進首店大力實施了消費品牌提質拓展行動。截至目前，重慶累計引進國際國內知名品牌超1800個。2023年前三季度，引進品牌首店341個，增長216%，首店經濟呈現穩步向好的發展態勢。」重慶市商務委員會副主任彭和良說。

西部另一座大城市成都，2022年引入首店708家，通過太古里等商圈作為載體，不斷吸引奢侈品、潮流品牌及高端餐飲等多業態的高能級首店進駐。如中國國家隊特許零售店四川首店於2024年1月8日開業，被當地體育愛好者追捧。

首店在中國西部不斷集聚，激活了消費市場。2023年1到10月，成都市春熙路商圈來客超1.1億人次、同比增長30%，營業額890億元、同比增長12%，社會消費品零售總額806億元、同比增長10%。2024年新年期間，解放碑商圈所在的重慶市渝中區所有銷售額同比增長29.35%。

對眾多國內外知名商業品牌企業而言，良好的營商環境、完善的政策支持以及巨大的消費潛力，是他們落戶中國西部城市的主要原因。重慶也印發「支持首店經濟發展若干措施」，加大首店經濟發展政策支撐力度；成都則對落戶成立獨立法人企業的品牌「首店」給予10萬元獎勵；對主動招引「首店」的商業載體運營單位給予最高50萬元獎勵。