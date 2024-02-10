破雙頭壟斷 路透：C919挑戰空巴、波音 未來20年交付逾4萬架

2023年12月16日，中國首架國產客機商飛C919首航香港首航，正飛越維多利亞港。（路透）

由中國自主研發的大型客機C919去（2023）年5月完成營運載客首航，據悉未來20年全球交付將超過4萬架。據國外媒體和專家指出，在中國旅遊業復甦的帶動下，C919擁有更廣闊的發展空間，未來有望打破法國空中巴士公司和美國波音公司在國際民航機市場的雙頭壟斷局面。

據文匯報報導，空巴A320和波音737兩款大型客機是全球需求最旺盛的機型之一，而中國航空公司訂單約佔全球市場需求的四分之一。今年初開放入境限制後，多家中國航空公司迅速增加國際航班的數量，對飛機的需求也水漲船高。而C919是中國第一款按照國際適航標準研製的大型客機，與空巴A320和波音737的布局相若。

路透援引行業分析師稱，中國想挑戰波音和空巴的壟斷地位。C919如果順利建立穩定的維保體系，有望成為當代首個在主要類別噴氣式客機中取得適航認證的非西方國家產品，這奠定了中國國產飛機作為波音、空巴未來主要競爭者的地位。

分析師認為，中國具備的一項巨大的優勢是國內市場。C919製造商中國商用飛機有限公司（中國商飛）預計，未來20年全球客機交付將超過4萬架，中國將是新機交付最大市場。到2041年，中國的機隊規模將達到逾1萬架，佔全球客機機隊21.1%，中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場。

德國 智庫墨卡托中國研究所分析認為，客機開發成本高昂，小批量生產不可行，而中國國內市場規模無疑為C919量產提供了重要的本土優勢，未來可進軍國外市場，參加全球競爭。

民航專業人士認為，目前空巴和波音總共佔據近90%的國際民航客機市場份額。隨著國產C919的出現，這一格局或將開始變化，前提是C919具備產量和可靠性。C919進入國外主流市場還需取得歐洲航空安全局和美國聯邦航空局的認證，「商業性的話，長遠看是有空間的，畢竟C919比波音、空巴的定價會更低，舒適性也不差，若能有穩定的量產，還是沒問題的。」

常駐瑞士的航空業顧問邁耶表示，C919客機在乘客舒適度方面取得了成功，「中國將比我們預想中更快成為全球最大民航市場。」