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廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

中國新聞組／北京10日電
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

2023海外華文傳媒合作組織調研團日前參訪廣汽埃安新能源汽車生產線，了解整車生產流程耗時約一天半，其中總裝生產僅需53秒，且電池充電速度和續航力都與特斯拉不相上下時，紛紛直呼「很震撼」，歐洲僑報社長高進說，此行親身感受到了中國國產新能源車高端智能製造的魅力，「若在歐洲上市，我會趕緊採購一輛」。

大公報報導，2023海外華文傳媒合作組織廣東省高質量發展主題參訪調研團成員為全球五大洲73家海外華文傳媒的高層人士，1月10日首日走訪行程，先後到訪廣州永慶坊、廣州粵劇藝術博物館和廣汽埃安新能源汽車生產線。

在廣汽埃安智能生態工廠總裝車間裡，現場負責人介紹，整車生產流程耗時約一天半時間：「但其中的總裝生產僅需53秒，就能下線一輛嶄新的新能源汽車。」聽到這個消息，現場參訪團成員都十分驚嘆。

 「53秒完成總裝步驟，這個速度真的很驚人！」美國美中信使報─美中頭條副主編吳迪表示，他以前參觀過福特汽車生產線，覺得中美兩國差距還很大。現在看到中國國產新能源汽車的自動化生產程序，不禁感慨：「現在中國國產車在各個賽道都已經彎道超車了，已經不再是跟在後面學習的人。」

參訪團成員對埃安在電池、電機、電控核心技術、柔性化生產、低碳環保等方面也肯定其處於世界一流水平。「電動車的充電方式是最重要的。」美國天下華人雜誌社社長高雲青表示，知悉廣汽埃安的電池5分鐘充電能跑200公里後，感到十分震撼。「因為我在國外有一輛特斯拉，我知道特斯拉就是這個水平了。甚至這個水平超過特斯拉了，特斯拉也要充10分鐘。」

「看到現場的超高自動化率的生產和自主智能決策，這次親身感受到了高端智能製造的魅力。」「歐洲僑報」社長高進說，他看到中國新能源汽車正在超越歐洲的「老師傅」，接下來中國汽車製造產業如何進一步走向海外，拓展國外市場十分關鍵。

「性能高、價格優惠的產品賣向全球，對全球消費者有好處。」高進笑稱，迫不及待想看到中國國產新能源車在歐洲上市，他會趕緊採購一輛。「座駕體驗太舒適了，同樣質素的車，在歐洲估計要百萬元起步。」

廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝生產線。（新華社）
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝生產線。（新華社）

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