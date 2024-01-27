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荷蘭不禁美國禁… ASML首證實：又1曝光機遭美禁出口中國

中國新聞組／北京27日電
荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾首次證實，再多一款曝光機不能出口中國。（路透）
荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾首次證實，再多一款曝光機不能出口中國。（路透）

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）首次證實，再多一款曝光機不能出口中國。艾司摩爾指出，美國去年10月祭出的規定，直接限制該公司對中國出口規格較低的NXT:1970i深紫外光曝光機，而這產品不在荷蘭要求獲得出口許可的範圍內。但中國駐歐盟使團團長傅聰大使22日表示，在光刻機問題上，永遠不要低估中國人的聰明才智。

環球網報導，荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）執行長達森（Roger Dassen）當地時間24日發布2023年第4季及全年財報，指荷蘭及美國最新頒布的出口管制法規已經生效，預期今年艾司摩爾不會獲得向中國運送NXT:2000i及以上的浸潤式深紫外光曝光機（DUV）的出口許可。

達森又指出，個別中國先進晶片製造晶圓廠將無法獲得發運NXT:1970i及NXT:1980i浸潤式深紫外光曝光機的許可證。

路透報導，這是艾司摩爾首次公開證實，美國的規定直接限制該公司對中國出口規格較低的NXT:1970i曝光機，而這產品並不在荷蘭要求獲得出口許可的範圍內。

報導引述達森表示，仍然預期中國對較舊規格曝光機的需求將保持「非常非常穩定」。

報導引述艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，中國會持續對較舊規格的半導體設備有需求，因為中國很多日常設備，及大型太陽能及電動車產業，也需要較舊規格的晶片，「他們完任依賴進口」。

自從美國限制對中國半導體產品及設備出口，艾司摩爾從2019年起已限制向中國出售最先進的極紫外光曝光機（EUV）。

另據彭博社報導，中國駐歐盟使團團長傅聰大使22日表示，每個國家都需要考慮自身安全，這沒有問題。問題是把界限畫在哪裡。我們確實需要加大自力更生。美國在一些歐洲國家的支持下，正在切斷某些領域的對華供應鏈。最明顯的例子就是光刻機。面對「斷供」，中國難道只能坐以待斃嗎？我們當然需要強調自力更生，但這並不意味著不與他國合作。

對荷蘭服從了美方壓力，被問到是否擔心歐盟在更大範圍採取此類做法時，傅聰說：「確實。歐盟委員會正就出口管制提出建議，想在歐盟層面推行。我認為這不是一個好信號。這將阻礙雙方科技和經濟合作，以及歐洲企業發展進步。相信大家都清楚，荷蘭阿斯麥公司高管對限制對華出口頗有怨言。沒有中國市場，不知道他們的優勢地位還能維持多久。永遠不要低估中國科學家和工程師的聰明才智。」

歐盟 晶片 供應鏈

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