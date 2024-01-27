俄烏戰近2周年 澤倫斯基邀習近平參加和平峰會

中國國家主席習近平（左圖）始終未與烏克蘭總統澤倫斯基（右圖）接觸。（左圖為中央社檔案照片、右圖取材自instagram）

在俄羅斯 入侵烏克蘭 接近兩周年之際，烏克蘭總統澤倫斯基 辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）表示，烏克蘭已邀請中國國家主席習近平參加計畫在瑞士舉行的世界領袖「和平高峰會」。但有分析指出，習近平或另有打算。

路透報導，中國與俄羅斯關係密切，並避免批評俄羅斯入侵烏克蘭的行為，但也表示所有國家的主權和領土完整必須受到尊重，並願意協助調解衝突。

「我們肯定會邀請中國最高層級、中華人民共和國主席參加此次峰會。」卓夫科瓦說，「中國的參與對我們來說非常重要。我們正在與中方合作。我們讓世界各地的合作夥伴參與，讓他們向中方傳達參加如此高峰會的重要性。」

據報導，中立的瑞士同意應澤倫斯基的要求，主辦烏克蘭和平高峰會，但日期或地點都尚未確定。卓夫科瓦表示，團隊仍在研究細節。

但美國有線電視新聞網CNN報導，目前北京是否願意接受澤倫斯基的邀請，參加這次烏克蘭問題高峰會還是一個問題。中國總理李強在參加達沃斯論壇期間拒絕了澤倫斯基希望與他會見的請求，而且在他長達25分鐘的演講中，也沒有直接談論俄烏戰爭問題。

CNN引述分析人士的說法，北京可能不認為此時是利用中國與俄羅斯的特殊關係來推動解決俄烏戰爭問題的最佳時機，尤其是按照烏克蘭方面的條件。

美國之音報導，華盛頓智庫史汀森中心中國計畫主任孫韻指出，「中國認為自己已經在推動和平方面發揮著重要的作用。中國要的是它自己的和平方案，而那又不是澤倫斯基想要的東西。」

去年，習近平與澤倫斯基首次通了電話，然後，中國又派特使訪問了莫斯科和基輔，並提出了一個和平方案。中方的方案與烏克蘭的方案有重大差別，它要求雙方在俄軍沒有撤離的情況下實現停火。

孫韻指出，中國原本希望扮演戰爭調停者的角色，它不希望俄羅斯慘敗。但現在，俄烏戰爭趨向穩定，中方自然希望繼續觀察，看看戰事將會朝著哪個方向發展。