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中梵關係似解凍 教宗任命鄭州教區主教

中國新聞組／北京27日電
王躍勝是獲教宗承認的中國主教。(取材自信德網)
王躍勝是獲教宗承認的中國主教。(取材自信德網)

教廷表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）任命的一名主教25日在中國一個教區就任；在中國未經教宗許可即任命政府支持的主教導致雙方出現摩擦後，中梵關係似有解凍。

路透報導，教廷表示，58歲神父王躍勝經過祝聖禮，成為中國河南省鄭州教區主教。

根據聲明，梵中2018年就主教任命議題達成一項具里程碑意義的協議，方濟各在協議「框架內」任命王躍勝為主教。

根據這項內容保密的協議，經地方磋商後，教宗擁有主教任命的最終決定權。

過去兩年，教廷兩度指責中國未按協議規定磋商，就單方面決定任命或調動中國主教，違反雙方協議。

保守派天主教徒批評這項協議是出賣給中國，但梵蒂岡辯稱，這是為了所有中國天主教徒的利益，與中國當局進行某種形式對話的不完美手段。

2018年梵中協議目的在於緩解忠於教宗的地下教會與中國支持的官方教會之間長期存在的分歧。自1950年代以來，雙方首度承認教宗為天主教會最高領袖。自2018年迄今，協議效期已兩度延長。

北京一直奉行宗教「中國化」政策，試圖根除外國影響力並強制人們服從共產黨。估計中國有1000萬至1200萬名天主教徒。

中國政府認可的北京教區主教去年11月訪問香港，當時一些天主教徒擔心北京想要加強對香港宗教事務的控制。香港約有60萬名天主教徒。

這是自1997年香港回歸以來，中國大陸主教首度訪港。而在此之前，香港教區主教已於去年4月赴北京進行具里程碑意義的訪問行程。

王躍勝神父晉牧為中國河南省鄭州教區的新任主教。 (取材自「中國天主教」)
王躍勝神父晉牧為中國河南省鄭州教區的新任主教。 (取材自「中國天主教」)

教宗 香港 方濟各

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