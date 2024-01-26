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倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

中國新聞組／北京26日電
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦車站直播鋼琴演奏與多名持中國國旗的中國人發生爭執事件持續在網上發酵，有網民扒出其中有與孔子學院關係密切的中文教師、春晚主持人還有網紅。隨著中國人身分被曝光，美媒稱已上升為「重大國際事件」，中國記者高瑜評論說：「這夥統一繫紅圍巾，手搖中國國旗的團隊，有極大機率是為央視拍攝春晚節目。」

來源：YouTube

據香港01報導，隨著事件發酵，多名涉事人士的身分疑曝光。有網民認出，對卡瓦納咆哮並指控其歧視的男子，疑似是中文教師、與孔子學院有密切關係的「冷雪年」（Newton Leng），他去年9月開始在英國「金融時報」擔任顧問工作。而Adalina則是旅英主持人張寧，曾多次擔任中國駐英大使館的春晚、國慶等活動主持。 

至於劉夢穎，公開資料顯示，她創辦了一家求職諮詢公司，事後其Youtube頻道被扒出，據顯示，她的影片圍繞在英國求職的話題，談論留英成功的祕訣等，亦有教導網民如何「向上社交」。

英國鋼琴家卡瓦納向對方伸手，該女子亦上前握手，並介紹自己來自中國，名叫Adali...
英國鋼琴家卡瓦納向對方伸手，該女子亦上前握手，並介紹自己來自中國，名叫Adalina。（影片截圖）

另據美國之音報導， 雙方發生爭執的直播影片已累積超過600多萬次觀看和6萬多條留言，卡瓦納也被邀請到英國知名脫口秀節目分享此事。隨著影片裡中國人的身分背景被曝光，在X平台上，用戶們一邊倒地支持鋼琴家，稱影片中的中國人是「民族主義者」，把英國當成中國。 有些人也懷疑這是中國統戰部在行動。高瑜則在她的X平台發文評論，稱是一場「為造假引發的國際風波」。

據卡瓦納發布的一段爭執發生前拍攝的影片顯示，卡瓦納當時注意到身後該批亞裔人士，以為是日本攝製隊，在他把鏡頭移向他們，對方一名女成員主動向鏡頭揮手，該女子並介紹自己來自中國，名叫Adalina。期間兩人相談甚歡，卡瓦納甚至主動邀請中國一男團員表演彈琴。直到正式直播的約9分10秒時，劉夢穎上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。

卡瓦納主動招手邀請Adalina一男團員表演彈琴，卡瓦納與Adalina則在一旁...
卡瓦納主動招手邀請Adalina一男團員表演彈琴，卡瓦納與Adalina則在一旁聽得手舞足蹈。（影片截圖）

亞裔 大使館 歧視

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