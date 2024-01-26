日排核汙水波及「神仙水」 SK-II在中銷量暴跌34%

SK-II銷量暴跌34%，核汙水排海成主因。曾稱日本是唯一水源。 （取材自北京商報）

中國國務院總理李強 25在北京會見日本 經濟代表團，表達歡迎日企繼續投資 中國，希望日方為中企提供開放、公正、非歧視的營商環境；日方則提交建議書，促請中方撤銷對日本水產品的進口禁令。

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新華社報導，李強25日上午在北京人民大會堂會見日本經濟團體聯合會會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生、日本商工會議所會長小林健率領的日本經濟界訪問團。日本主要企業負責人共200餘人出席。

李強表示，當前，中日關係正處於承前啟後的關鍵時期。去年11月，中國國家主席習近平與岸田文雄首相在舊金山舉行會晤，達成一系列重要共識，為兩國關係發展提供了重要戰略引領，並希望日方「妥善處理歷史、台灣等原則性問題」。

他強調，中國堅持對外開放的基本國策，將繼續縮減外資准入負面清單，落實好全面取消製造業領域外資准入限制，保障外資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國。希望日方更好地為在日中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

據日本共同社報導，日本經濟代表團向李強遞交建議書，促請中方撤銷對日本水產品的進口禁令。建議書內容還包括希望中方提高修訂後「反間諜法」的透明度，恢復疫情前的短期逗留免簽證措施；並指中美對立導致全球分裂，敦促致力改善雙邊關係。

不過，新華社報導未提及日本經濟代表團提出的建議。

中國為反制日本福島第一核電廠的「核處理水」排海，去年8月底開始全面停止日本水產品輸入。

此外，北京商報24日報導，寶潔對外披露最新財報，2024財年前六個月累計收入433.12億美元，去年同期累計收入為413.85億美元，同比增長4.66%。2024財年前六個月累計凈利潤80.49億美元，同比增長1.6%。