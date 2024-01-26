中星互免簽 旅遊訂單增14倍 汪文斌：新春賀禮

中國與新加坡25日在北京簽署免簽協議，雙方人員可在對方停留30日免簽，圖為遊客遊覽新加坡魚尾獅公園。（新華社）

中國與新加坡 25日在北京簽署免簽協議，自2月9日起，雙方人員可在對方停留30日免簽，中國外交部指出，這是給兩國人民送上「新春賀禮」，將促進雙方人文交流。受此影響，各大旅遊平台搜尋新加坡遊程瞬間暴增三倍，今年春節假期中國遊客前往新加坡的訂單量已較去年增長超過14倍。

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央視新聞報導，中國外交部副部長鄧勵和新加坡駐北京大使陳海泉25日在京簽署這項相互免持普通護照人員簽證 協定，並定今年2月9日（農曆除夕）正式生效。屆時雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。

不過，入境對方國家從事工作、新聞報導等須事先批准的活動以及擬在對方國家停留超過30日的，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。

報導稱，截至目前，中國已與157國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與包括新加坡、馬爾地夫、哈薩克等22個國家實現全面互免簽證。

此外，還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。

中國外交部領事司司長吳璽表示，近來，中國推出了一系列便利人員往來措施，彰顯中國對外開放的決心，中國歡迎世界各國朋友來華旅遊、經商、投資、學習。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中新免簽協定在中國農曆龍年春節前落地生效，無疑是給兩國人民送上了一份新春賀禮，必將進一步促進中新人文交流，推動中新關係和各領域合作不斷發展。

另據上海第一財經報導，消息公布後，網上新加坡機票、飯店搜索量瞬間倍增。線上旅遊平台「去哪兒」顯示，免簽的消息公布後，新加坡酒店搜索量較發布前增長四倍，機票搜索漲三倍。

另一家線上旅遊平台「攜程」的數據顯示，免簽消息公布後十分鐘，新加坡相關旅遊產品熱度增長超過三成。「攜程」的數據顯示，截至1月24日，今年春節假期中國遊客前往新加坡的訂單量較去年增長超過十四倍。「馬蜂窩」站內新加坡的熱度也瞬間高漲350%。

目前東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」（新加坡馬來西亞泰國 ）三國都已對中國遊客免簽，同程研究院稱，未來中國遊客前往東南亞各國旅遊將更便利。

此外，泰國總理賽塔24日在曼谷一場活動上表示，泰國和中國公民互免簽證協議將於26日簽署。