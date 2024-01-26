馬斯克誇讚中車企 憂輾壓全球 稱未見明顯合作機會

特斯拉 執行長馬斯克 24日在財報說明會中，盛讚中國車廠是世界上最具競爭力的車企，坦言「如果不設貿易壁壘」，全球其他車廠會被「輕易輾壓」（demolish）。

他說，中國車廠「非常出色」，但特斯拉沒有見到與中國對手的「明顯合作機會」，除非共享特斯拉的超級充電網。

澎湃新聞報導，在此之前，馬斯克就曾多次點讚中國。2021年12月末，馬斯克又因推動了汽車工業電動化轉型被英國「金融時報」評為「年度人物」。在接受英國「金融時報」採訪時，馬斯克提到，中國將成為世界汽車行業中不可忽視的力量。

「我覺得人們忽視了中國所取得的巨大成就，這太令人難以置信了。」馬斯克認為，「上世紀80、90年代發生的日本商品進口浪潮，即將在中國車企身上重新上演。」他說，「中國的敬業精神，以及勤奮而聰明的人數量之龐大，都令人驚嘆。這讓人在讚嘆的同時，又有一絲畏懼。他們會把事情做好。」

對於特斯拉上海超級工廠，馬斯克更是時不時就誇獎一番。去年6月1日，馬斯克於凌晨造訪上海超級工廠，並再次點讚特斯拉上海超級工廠，「我要大聲告訴全世界，特斯拉上海超級工廠，不僅是世界上生產效率最高的工廠之一，同時造出的車也是全世界品質最好的車之一，我們做了很多非常有意義的工作，注 入了很多正能量，我認為，這不光對特斯拉很重要，對整個世界來說都是很有意義的事。」

馬斯克也談到其他許多議題，對於眾所矚目的Cybertruck交車，他說問題「主要受限於產量，而非需求」，雖然特斯拉在供應量低之際，「可大幅提高價格」來抑制高需求，但「這感覺不太對」。他說，特斯拉預期在北美每年交車約25萬輛Cybertruck。

特斯拉去年底首度交付第一輛Cybertruck，距離2019宣布推出已時隔數年。這款皮卡讓一些投資人擔心交車問題與獲利問題。

馬斯克也說，特斯拉明年有望出貨一些Optimus人形機器人，不過，由於這是全新產品，「仍有大量不確定性」。這款特斯拉在2022年投入的人形機器人使用一些用來驅動其自駕車的AI 技術，該公司近期分享第二代Optimus走路、摺衣服等執行基本任務的影片。

馬斯克說，他之所以希望有更多特斯拉控股權，是希望能在強化AI發展前，「擁有強大影響力，而非控制」特斯拉。他本月稍早在X社群平台貼文，表示他希望在特斯拉投入AI競賽前，他能擁有公司的25%投票控制權。