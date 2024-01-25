月前才稱「同志加兄弟」 中越再鬧南海主權糾紛

中建島孤懸於西沙群島西南端，處在遠東通往東南亞的海空要道之上。(中新社資料照片)

中國國家主席習近平 對越南 進行國事訪問僅一個月後，中越兩國便陷入有關南海主權聲索的糾紛。越南外交部發言人20日在回應越南媒體有關1974年中越在西沙群島（越南稱黃沙群島）發生海戰40周年時說，越南有充分法理依據和歷史證據對西沙群島和南沙群島（越南稱長沙群島）擁有主權。中國外交部24日回應，上述兩群島都是中國的領土，這有充分的歷史和法理依據。

與此同時，美國之音報導，華府智庫「戰略和國際研究中心」(CSIS)23日主辦「2024年美國–越南會議」。美國國防部負責南亞和東南亞事務的副助理部長福特(Lindsey Ford)表示，美國和越南之間的國防合作日益增加和成熟，但兩國關係遠勝於此。有分析認為，中國確有與美國爭奪對越南影響力的意圖。儘管如此，美國一再強調，與越南的關係不針對任何第三國，美國將繼續推動與越南密切的合作關係。

習近平去年12月12至13日對越南進行「同志加兄弟」的國事訪問，雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越「命運共同體」。但日本 公共廣播機構日本廣播協會NHK去年12月底報導說，有跡象表明，中越兩國有關南海島嶼主權爭端開始加劇。

報導說，最近的衛星圖像顯示，中國在實際控制下的西沙群島最南端的中建島的地面上塗畫一幅中國國旗，還寫有「祖國萬歲」的中文。報導表示，從2022年9月到2023年10月的衛星圖像還顯示，在中建島上，一條長約600米、寬15米的類似道路的跑道已經建成。另外，看似直升機停機坪和籃球場的建築也出現在島上。

多年來一直研究南海糾紛的CSIS表示，相信這是一條堤壩或者一條道路。據CSIS的研究，在過去十年，中國在南海完成了16個填礁造島或填海造島項目，造陸近16平方公里。

而越南為了抗衡中國在南海爭議海域的強勢行徑，也進行填海造島擴建工程。CSIS亞洲海事透明倡議（AMTI）去年11月公布的一份報告表示，越南最新一輪在南沙群島的擴建工程始於2021年，而且以柏礁（Barque Canada Reef）上的造島工程最為令人矚目。

CSIS表示，越南已經對南海20個島礁進行填海造島，造陸面積約為3.5平方公里。儘管越南填海造陸的總面積約為中國造陸面積的四分之一，但是美國的智庫認為，越南是中國之外，在南海填海造陸面積最大的國家。

此外，路透報導，越南重申對南海西沙群島的主權，正值菲律賓近幾個月來強力宣稱對南沙群島部分島礁擁有主權之際。中菲在南海這條戰略水道上有彼此衝突的權利主張，幾個月來一直在相互指責對方的侵略行為，並在爭議海域發生多次對抗，引發區域緊張情勢升高。