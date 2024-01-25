阻關鍵技術輸中、強化投資審查 歐盟首推經濟安全計畫

歐盟執委會提出經濟安全具體措施方案。(路透)

歐盟 委員會周三首次宣布經濟安全戰略，正著手制定「經濟安全計畫」，試圖增強歐盟的經濟安全，在對內和對外投資 保護自己的科技不外洩到有疑慮的國家。英媒報導，歐盟這項收緊技術出口的計畫未點名國家，但一般認為，矛頭直指中國。不過報導也引述一名歐盟外交官稱相關計畫是「燙手山芋」，推動起來困難重重。

綜合觀察者網、德國之聲報導，路透在24日的報導中指出，歐盟當天著手制定計畫，試圖增強歐盟的經濟安全。歐盟將提交一份內容廣泛的文件供各國辯論，內容包括加強對外國投資的審查，收緊對中國等競爭對手的技術出口和外流等。它將擬議一項新法律，要求所有歐盟國家對境內的外國投資進行篩查甚至阻截，以確定投資是否構成安全風險。

歐盟將概述其想法，涉及如何更好地協調出口管制，特別是對可能具有軍事用途的產品出口管制，以及如何更嚴格地控制誰可以參與、獲得關鍵技術研究。它還將敦促歐盟各國採取新措施，限制向「受擔憂」目的地或國家洩露敏感技術。

這份文件顯示，歐盟首次將安全與貿易連接起來，提升到戰略的高度。路透評論稱，歐盟這些計畫不會點名任何國家，但歐盟強調要與「可靠的夥伴」合作以及「去風險」，試圖推動減少對華經濟依賴。中國在綠色科技和關鍵礦產的生產方面佔主導地位。

美國彭博資訊則評論稱，歐盟此番是想將自己重塑為全球重要一極，利用其龐大的單一市場對抗來自中國、俄羅斯甚至美國的高壓。

路透同時指出，想在歐盟範圍內實施更多措施將困難重重，因為歐盟成員國將出口和投資管控視為自己的權限。一位歐盟外交官稱，「這個問題很棘手，可能需要一些時間來推進。實施也將很困難。不過，必須面對新的地緣政治現實。」

近日有多家歐洲企業批評歐盟對中歐關係實施所謂「去風險」政策，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）是其中之一。據環球時報報導，艾司摩爾24日發布2023年第四季度及全年財報，全年凈銷售額達到276億歐元，同比增長30%。其中，中國市場占其光刻系統銷售額的29%，高於前一年的14%。

艾司摩爾首席財務官羅傑·達森當日表示，2023年中國市場的業績表現非常強勁，但交付的大部分設備是基於2022年甚至更早的訂單。他預計，荷蘭和美國最新頒布的出口管制法規生效後，2024年中國市場銷售額受到的影響為10%至15%。

●傅聰：中擬反制歐盟電動車 調查

與此同時，中國駐歐盟大使傅聰接受彭博採訪時表示，歐盟對華電動汽車反補貼調查「不公正」，並含蓄地警告更多歐洲產品可能面臨貿易調查。自從歐盟在2023年9月宣布對中國電動車啟動反補貼調查後，雙邊經貿關係轉趨緊繃。