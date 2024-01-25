A股暴跌 WSJ：北京深感不安 憂已成政治問題

路透引述兩位消息人士透露，中國監管當局近期要求一些量化基金等投資機構限制針對股指期貨的做空行為。(路透)

中國股市在連日下跌後，因為官方將要出手救市的利多消息而止跌回升。華爾街 日報指出，中國官方接連出手，顯示對於股市不穩定的擔憂，並已從經濟問題上升為政治問題。

在23日傳出中國官方研議動用人民幣2兆元救市的利多消息刺激之下，中國A股三大指數接連兩日以小紅作收。24日下午，中國人民銀行宣布將要再降準2碼，市場更加期待慶祝行情能夠延續。

華爾街日報報導，近期中國官方對於股匯市頻頻出手干預，並反覆強調採取更加有力有效的措施，穩市場、穩信心，顯示北京對於股市的表現感到不安，持續下跌的股市「已經成為政治問題」。

中國的滬深300指數自2020年以來，已跌掉了超過1/3。包含許多中國上市公司的香港恆生指數，今年以來已經下跌了10%，成為亞洲表現最差的主要指數。此外，中國A股三大指數之一的上海證券交易所綜合股價指數，日前一度跌至2735.37點，刷新2020年4月以來的波段新低。

報導指出，股市大跌連帶使外國資本流出，中國國內的小型投資 者重新布局資金，轉向投資風險更低的資產。此外，專注於新興市場的基金也採取將中國排除在投資組合之外的策略。

針對這樣的情形，中國國務院 總理李強在22日主持召開國務院常務會議時強調要採取更加有力、有效的措施「穩市場」、「穩信心」。在這場會議前幾天，有些股票分析師發現，與中國政府有關的公司與基金，開始買入指數股票型基金（ETF），藉此穩定市場。

報導引述熟悉基金管理業的上海澤奔商務諮詢公司（Z-Ben Advisors）數據顯示，在22日時，中國規模最大的5支ETF合計淨流入金額達50億美元，刷新紀錄。

澤奔商務諮詢公司創辦人亞歷山大（Peter Alexander）表示，目前還不確定這種資金調配的情形會持續多久，但從中傳遞出的資訊比這些資金本身更重要，「這些舉動顯示面對股市長期下跌，中國政府的緊迫感日益強烈」。

紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）亞洲宏觀和投資策略主管密特拉（Aninda Mitra）表示，股票估值的嚴重低迷表示，「儘管政府一再聲稱實現了實際成長目標，但市場卻認為名目成長根本談不上健康，這兩者之間存在嚴重脫節，這種脫節需要縫補，或至少需要加以應對，股市行情才能好轉。」

報導指出，中國官方早在去年就推出一系列政策支持股市，包含財政部下調了證券交易印花稅、鼓勵中國的散戶投資者重返市場、證監會承諾放寬指數基金註冊條件並讓外國投資者更容易購買股票。但迄今為止，結果充其量只能說是好壞參半。