美股市值贏中38兆美元 寫下史上最大差距

彭博引述知情人士報導，中國政府為了穩定股市，正考慮多項支持措施。圖為日前香港股市。（中新社）

中國股市與美國股市近期呈現兩樣情，滬深股市與香港 股市連番破底，美國股市則屢創新高。據彭博社彙編的數據顯示，當前美股 的市值已比中港股加總起來的市值高出38兆美元，創下史上最大差距。

彭博社報導，與2021年2月的峰值相比，中國股市市值至今蒸發逾6.3兆美元。同期美股市值增加約5.3兆美元，顯示投資 人對全球前兩大經濟體的看法日益分歧。

由於全球投資者對中國經濟喪失信心，中國股市近來「跌跌不休」，相較之下，美股受到科技股財報激勵，以及聯準會今年可能降息並實現經濟「軟著陸」的樂觀情緒影響，指數屢創新高。

報導指出，中國經濟正深陷房地產危機和「通縮」泥淖，但政府為重振經濟所做的努力讓投資人感到失望，加上投資者對北京的長期經濟政策及其與美國戰略競爭心存憂慮，外資出走的情形有可能演變為結構性轉變。

彭博策略師高塔姆（Kumar Gautam）等人在一分報告中寫道，雖然中國股市的調整似乎有些過頭，但模型模擬的數據顯示，痛苦可能會持續下去。報告預估，MSCI中國指數停留在平均峰值以下35個月的機率為51%。

報導還稱，就目前而言，股市今年開年的慘淡表現幾乎看不到盡頭。新年首月還未結束，香港恒生國企指數已下跌13%，成為全球表現最差的主要基準股。

不過，有鑑於陸股這輪暴跌已持續很長時間，一些投資人看好技術性反彈的潛力。彭博社數據顯示，本輪下跌使MSCI中國指數的估值比美股便宜60%。而MSCI中國指數基於未來12個月預期收益的本益比約為8倍，史坦普500指數則為20倍。